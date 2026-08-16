جوان آنلاین: به نقل از شبکه «النیل»، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر امروز در شهر العلمین میزبان «جرد کوشنر» داماد ترامپ بود.
به گزارش ایرنا، در این دیدار «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه و «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات مصر نیز حضور داشتند.
«محمد الشناوی» سخنگوی رسمی نهاد ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که السیسی در این دیدار بر محوریت شراکت استراتژیک بین قاهره و واشنگتن تأکید کرد و سطح همکاری و هماهنگی بین دو کشور در زمینههای مختلف را ستود.
وی افزود که در این دیدار جدیدترین تحولات منطقه بررسی شد و السیسی بر اهمیت تشدید تلاشها برای مقابله با چالشهای مشترک، حمایت از امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی و نیز ضرورت حلوفصل مناقشات موجود در منطقه به منظور حفظ ارکان ثبات منطقهای تأکید کرد.
به گفته الشناوی، در این دیدار تحولات فلسطین به طور مفصل بررسی و ضرورت پایبندی همه طرفها به اجرای مفاد توافقنامه توقف جنگ در نوار غزه که در اجلاس شرمالشیخ در اکتبر ۲۰۲۵ امضا شد، مورد تأکید قرار گرفت.
کوشنر در این دیدار تلاشهای مصر و السیسی در تعامل با پروندههای منطقهای به منظور تقویت صلح و امنیت را ستود و تأکید کرد که مصر شریک محوری آمریکا در منطقه غرب آسیا باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد هیاتی از رهبران این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی آن، ظهر امروز یکشنبه در آغاز سفر رسمی خود به مصر با «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات این کشور، در مقر این نهاد دیدار و گفتوگو کرد.
هیات حماس در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و میدانی در نوار غزه و کرانه باختری را بررسی و به یورشها و نقضهای روزانه رژیم صهیونیستی، عدم پایبندی این رژیم به توافق شرم الشیخ و طرح دونالد ترامپ و همچنین اعلام مخالفت آن با نقشه راه اشاره کرد.
هیات حماس همچنین توضیحاتی درباره تحولات جاری در کرانه باختری، قدس و زندانهای رژیم صهیونیستی ارائه کرد و اقدامات رژیم اشغالگر را سیاستی ویرانگر و خطرناک دانست که مستلزم موضعگیری جدی در سطح منطقهای و بینالمللی است.