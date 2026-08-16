دو فروند جنگنده اف-۱۸ اسپانیا که در چارچوب ماموریت دفاع هوایی ناتو در رومانی مستقر هستند، بامداد یکشنبه یک پهپاد مشکوک را پس از ورود غیرمجاز به حریم هوایی رومانی سرنگون کردند.

جوان آنلاین: از آناتولی، دو فروند جنگنده اف-۱۸ متعلق به اسپانیا که در چارچوب ماموریت دفاع هوایی ناتو در رومانی مستقر هستند، بامداد یکشنبه یک پهپاد مشکوک به تعلق به روسیه را پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون کردند.

به گزارش ایرنا، وزارت دفاع رومانی اعلام کرد سامانه‌های نظارتی این کشور ساعت ۴:۴۴ بامداد به وقت محلی یک هدف هوایی را در حدود ۲۴ کیلومتری شمال شهر گالاتس در جنوب‌شرق رومانی شناسایی کردند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شده بود.

مقام‌های رومانیایی محل احتمالی سقوط قطعات پهپاد را در محدوده میان روستا‌های بالنی و کودالْبی در شهرستان گالاتس شناسایی کرده‌اند و بالگرد‌ها برای جست‌وجوی بقایای آن به منطقه اعزام شده‌اند.

مقر فرماندهی عالی نیرو‌های متفقین ناتو در اروپا مدعی شد منشأ پهپاد همچنان در دست بررسی است، اما شواهد اولیه نشان می‌دهد که این پهپاد روسی بوده است.