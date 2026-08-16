ورود ۲۴۶۰ اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی دستاورد مدیریت شهری در دوره ششم

جوان آنلاین: علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: به ضرس قاطع عرض کنم که این دوره را می‌توان دوران طلایی و بی‌نظیر حمل‌ونقل در مدیریت شهری دانست. در دوره ششم، با همت شهردار و پشتیبانی شورای شهر تهران، ۲۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: اگر بررسی و تحقیق کنید، خواهید دید که از ابتدای انقلاب تا امروز، در هیچ دوره‌ای از مدیریت شهری، این تعداد اتوبوس با هزینه مستقیم شهرداری تهران نوسازی نشده است. شما می‌دانید که معدل و میانگین عمر اتوبوس‌های شرکت واحد حدود ۱۲ تا ۱۴ سال است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: در دوره قبلی، تعداد اتوبوس‌های نوسازی‌شده حدود ۱۳۰ دستگاه بوده است. این عدد را مقایسه کنید با ۲۴۶۰ دستگاهی که در دوره ششم، طی حدود چهار تا پنج سال، نوسازی شده است. این واقعاً یک عدد قابل توجه و بی‌نظیر است.

علیزاده ادامه داد: در واقع، ما با یک وقفه جدی در نوسازی اتوبوس‌ها مواجه بودیم. این نوسازی می‌بایست طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته، به‌صورت مستمر و سال‌به‌سال انجام می‌شد؛ اما این اتفاق به‌طور کامل رخ نداده بود و در نتیجه، بخش عمده این فشار و مسئولیت در دوره ششم بر دوش مدیریت شهری قرار گرفت.