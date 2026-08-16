انتقاد دبیرکل کتائب سیدالشهداء از سلطه مالی آمریکا بر اقتصاد عراق

«ابو آلاء الولائی» دبیرکل کتائب سیدالشهداء با انتقاد از سلطه آمریکا بر دارایی‌ها و ثروت عراق، خواستار تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی و شبکه روابط بانکی آن کشور شد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه ۹۶۴، الولائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد شدید از تسلط ایالات متحده بر دارایی‌ها و ثروت‌های عراق، این پرسش را مطرح کرد که آیا آزادگان می‌پذیرند آمریکا با ثروت عراق مانند یک بخشش یا کمک مالی رفتار کند؟

به گزارش ایرنا، وی در ادامه خواستار رهایی از سلطه مالی و اقتصادی آمریکا، تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی و شبکه روابط بانکی شد تا عراق بتواند حاکمیت تصمیم‌گیری اقتصادی، مالی و مسیر‌های تجاری خود را تضمین کند.

پیش‌تر نیز شیخ «اکرم الکعبی»، دبیرکل جنبش النجباء، با تأکید بر لزوم رهاسازی اقتصاد عراق از «سلطه آمریکا از طریق دریافت مستقیم عوائد فروش نفت از خریداران و اصلاح کانال‌های فروش انرژی»، تصریح کرده بود: بازپس‌گیری حاکمیت غارت‌شده مستلزم پایان دادن به کنترل مالی آمریکا و ایجاد مبادی متعدد فروش پس از خروج عراق از بند‌های فصل هفتم است.

وی همچنین تأکید کرده بود که مقابله با سرمایه‌گذاری‌های آمریکا به عنوان یک هدف اساسی، وظیفه مقاومت به شمار می‌رود و تحت هیچ عنوانی اجازه غارت منابع کشور داده نخواهد شد.