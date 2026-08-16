جو کنت: ترامپ پیش از وقوع فاجعه از جنگ کنار بکشد

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با مقایسه وضعیت کنونی نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حضور نظامی آمریکا در افغانستان در سال ۲۰۲۱ هشدار داد باقی ماندن نیرو‌های این کشور در برد موشک‌ها و پهپاد‌های ایران، ابتکار عمل را به تهران می‌دهد و می‌تواند واشنگتن را بار به جنگ بکشاند.

جوان آنلاین: جو کنت رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت استقرار نیرو‌های آمریکایی در یک منطقه متخاصم، در شرایطی که آنها دست به عملیات تهاجمی نمی‌زنند و صرفاً به این دلیل در آنجا باقی مانده‌اند که رئیس‌جمهور هنوز تصمیم به خروج نگرفته است، به دشمنان آمریکا برتری می‌دهد.

به گزارش ایسنا، او نوشت: «در چنین شرایطی، دشمن می‌تواند به نیرو‌های ما حمله کند و رئیس‌جمهور را وادار سازد میان کشیده شدن دوباره به یک درگیری یا عقب‌نشینی در حالی که شکست خورده است، یکی را انتخاب کند.»

کنت با اشاره به افغانستان افزود: «در سال ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور ترامپ هوشمندانه با طالبان به توافقی رسید که به نیرو‌های ما اجازه می‌داد در آوریل یا مه ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شوند.»

او سپس دولت بعدی آمریکا را هدف انتقاد قرار داد و نوشت: «وقتی بایدن به قدرت رسید، تصمیم گرفت نیرو‌های ما را تا بیستمین سالگرد ۱۱ سپتامبر در افغانستان نگه دارد، زیرا می‌خواست یک خروج نمادین و "طبق شرایط خودش" داشته باشد؛ امری که تنها از غرورش ناشی می‌شد.»

کنت در ادامه شرایط افغانستان را با وضعیت کنونی در قبال ایران مقایسه کرد و نوشت: «اکنون می‌بینیم که رئیس‌جمهور ترامپ در ایران تله‌ای مشابه برای خودش ایجاد می‌کند. ترامپ می‌داند که هیچ راه‌حل نظامی برای این جنگ وجود ندارد و ایرانی‌ها دیپلماسی را رد کرده‌اند.»

او افزود: «ترامپ به جای اینکه از افتادن در تله تشدید تنش و فرو رفتن در باتلاقی عمیق‌تر خودداری کند، نیرو‌های ما را در برد موشک‌ها و پهپاد‌های ایران باقی گذاشته و تصور می‌کند ما می‌توانیم زمان ازسرگیری درگیری را کنترل کنیم.»

کنت بار دیگر با بازگشت به تجربه افغانستان نوشت: «بایدن تصور می‌کرد می‌تواند تا زمانی که به نتیجه مورد نظرش برسد، طالبان را از حمله به ما در افغانستان بازدارد و در همین حال نیرو‌های ما را در افغانستان در معرض خطر باقی گذاشت.»

او ادامه داد: «طالبان تبعیت نکرد و در نتیجه، ما ۱۳ نفر از بهترین نیرو‌های خود را از دست دادیم و مجبور شدیم خونین و تحقیرشده از جنگی عقب‌نشینی کنیم که یک سال قبل تصمیم گرفته بودیم به آن پایان دهیم.»

ماندن در تیررس ایران، دست بالا را به ایرانی‌ها می‌دهد

کنت از ترامپ خواست تجربه دولت بایدن در افغانستان را مدنظر قرار دهد و نوشت: «رئیس‌جمهور ترامپ باید درباره غرور بایدن در سال ۲۰۲۱ و اینکه اکنون چگونه در ایران همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم، تأمل کند.»

او هشدار داد: «باقی گذاشتن نیرو‌های ما در برد ایرانی‌ها، دست بالا را به ایران می‌دهد و می‌تواند ما را طبق شرایط آنها دوباره به جنگ بکشاند.»

کنت تأکید کرد اکنون زمان خروج نیرو‌های آمریکایی است و نوشت: «اکنون وقت آن است که پیش از وقوع فاجعه کنار بکشیم.»

او در ادامه استدلال کرد خروج نیرو‌های آمریکا از منطقه می‌تواند اهرم بیشتری برای واشنگتن در موضوع تنگه هرمز ایجاد کند.

او پیام خود را با توصیه‌ای صریح به ترامپ به پایان رساند: «در ماندن هیچ پیروزی‌ای وجود ندارد. همین حالا خارج شوید، از تله دوری کنید و قواعد بازی را از نو تنظیم کنید.»