کد خبر: 1374162
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

جو کنت: ترامپ پیش از وقوع فاجعه از جنگ کنار بکشد

1 رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با مقایسه وضعیت کنونی نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حضور نظامی آمریکا در افغانستان در سال ۲۰۲۱ هشدار داد باقی ماندن نیرو‌های این کشور در برد موشک‌ها و پهپاد‌های ایران، ابتکار عمل را به تهران می‌دهد و می‌تواند واشنگتن را بار به جنگ بکشاند.

جوان آنلاین: جو کنت رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت استقرار نیرو‌های آمریکایی در یک منطقه متخاصم، در شرایطی که آنها دست به عملیات تهاجمی نمی‌زنند و صرفاً به این دلیل در آنجا باقی مانده‌اند که رئیس‌جمهور هنوز تصمیم به خروج نگرفته است، به دشمنان آمریکا برتری می‌دهد.

به گزارش ایسنا، او نوشت: «در چنین شرایطی، دشمن می‌تواند به نیرو‌های ما حمله کند و رئیس‌جمهور را وادار سازد میان کشیده شدن دوباره به یک درگیری یا عقب‌نشینی در حالی که شکست خورده است، یکی را انتخاب کند.»

کنت با اشاره به افغانستان افزود: «در سال ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور ترامپ هوشمندانه با طالبان به توافقی رسید که به نیرو‌های ما اجازه می‌داد در آوریل یا مه ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شوند.»

او سپس دولت بعدی آمریکا را هدف انتقاد قرار داد و نوشت: «وقتی بایدن به قدرت رسید، تصمیم گرفت نیرو‌های ما را تا بیستمین سالگرد ۱۱ سپتامبر در افغانستان نگه دارد، زیرا می‌خواست یک خروج نمادین و "طبق شرایط خودش" داشته باشد؛ امری که تنها از غرورش ناشی می‌شد.»

کنت در ادامه شرایط افغانستان را با وضعیت کنونی در قبال ایران مقایسه کرد و نوشت: «اکنون می‌بینیم که رئیس‌جمهور ترامپ در ایران تله‌ای مشابه برای خودش ایجاد می‌کند. ترامپ می‌داند که هیچ راه‌حل نظامی برای این جنگ وجود ندارد و ایرانی‌ها دیپلماسی را رد کرده‌اند.»

او افزود: «ترامپ به جای اینکه از افتادن در تله تشدید تنش و فرو رفتن در باتلاقی عمیق‌تر خودداری کند، نیرو‌های ما را در برد موشک‌ها و پهپاد‌های ایران باقی گذاشته و تصور می‌کند ما می‌توانیم زمان ازسرگیری درگیری را کنترل کنیم.»

کنت بار دیگر با بازگشت به تجربه افغانستان نوشت: «بایدن تصور می‌کرد می‌تواند تا زمانی که به نتیجه مورد نظرش برسد، طالبان را از حمله به ما در افغانستان بازدارد و در همین حال نیرو‌های ما را در افغانستان در معرض خطر باقی گذاشت.»

او ادامه داد: «طالبان تبعیت نکرد و در نتیجه، ما ۱۳ نفر از بهترین نیرو‌های خود را از دست دادیم و مجبور شدیم خونین و تحقیرشده از جنگی عقب‌نشینی کنیم که یک سال قبل تصمیم گرفته بودیم به آن پایان دهیم.»

ماندن در تیررس ایران، دست بالا را به ایرانی‌ها می‌دهد

کنت از ترامپ خواست تجربه دولت بایدن در افغانستان را مدنظر قرار دهد و نوشت: «رئیس‌جمهور ترامپ باید درباره غرور بایدن در سال ۲۰۲۱ و اینکه اکنون چگونه در ایران همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم، تأمل کند.»

او هشدار داد: «باقی گذاشتن نیرو‌های ما در برد ایرانی‌ها، دست بالا را به ایران می‌دهد و می‌تواند ما را طبق شرایط آنها دوباره به جنگ بکشاند.»

کنت تأکید کرد اکنون زمان خروج نیرو‌های آمریکایی است و نوشت: «اکنون وقت آن است که پیش از وقوع فاجعه کنار بکشیم.»

او در ادامه استدلال کرد خروج نیرو‌های آمریکا از منطقه می‌تواند اهرم بیشتری برای واشنگتن در موضوع تنگه هرمز ایجاد کند.

او پیام خود را با توصیه‌ای صریح به ترامپ به پایان رساند: «در ماندن هیچ پیروزی‌ای وجود ندارد. همین حالا خارج شوید، از تله دوری کنید و قواعد بازی را از نو تنظیم کنید.»

برچسب ها: جو کنت ، ترامپ ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

فرشاد پیوس سرمربی مس رفسنجان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار