جوان آنلاین: به نقل از شبکه العربیه، بر اساس گزارشهای اولیه، نیروهای مسلح یمن مواضعی متعلق به عربستان سعودی در منطقه جازان را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایرنا، همزمان، صدای آژیرهای خطر در جازان به صدا درآمده و دفاع مدنی عربستان نیز از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در این منطقه خبر داده است.
گزارشهای محلی همچنین از شنیده شدن چندین انفجار در ابو عریش در عمق منطقه جازان حکایت دارد.
این گزارشها به جزئیات دقیقتر درباره نوع تسلیحات بهکاررفته، اهداف مورد اصابت و میزان خسارات یا تلفات احتمالی اشارهای نکردهاند.