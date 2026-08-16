داماد ترامپ با حضور میانجی گرانی از مصر، قطر و ترکیه، با نمایندگان حماس در قاهره پیش از سفر به تل‌آویو، دیدار خواهد کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، جرد کوشنر داماد ترامپ با حضور میانجی گرانی از مصر، قطر و ترکیه، با نمایندگان حماس در قاهره دیدار خواهد کرد.

به گزارش مهر، از سوی دیگر و در همین رابطه، شبکه تلویزیونی سعودی «الحدث» مدعی شد که جرد کوشنر داماد و فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با نمایندگان حماس و با حضور میانجی گرانی از مصر، ترکیه و قطر دیدار خواهد کرد.

منابعی آگاه به این شبکه گفتند که هدف از این دیدار، جلوگیری از فروپاشی توافق غزه است!

این دیدار پیش از سفر وی به تل‌آویو برای دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.