جزئیات دیدار هیئت حماس با رئیس دستگاه اطلاعات مصر

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئتی از رهبران جنبش حماس به‌ریاست «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی این جنبش، امروز در آغاز سفر رسمی خود به مصر، با «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات این کشور در مقر این نهاد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس بیانیه حماس، هیئت این جنبش در این دیدار به بررسی آخرین تحولات سیاسی و میدانی در نوار غزه و کرانه باختری پرداخت و بر تعرضات و نقض‌های روزانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد. همچنین حماس از عدم پایبندی این رژیم به توافق شرم‌الشیخ، طرح دونالد ترامپ و اعلام مخالفت با نقشه راه انتقاد کرد.

هیئت حماس همچنین توضیحاتی کامل درباره تحولات جاری در کرانه باختری، قدس اشغالی و زندان‌های رژیم صهیونیستی ارائه داد و اقدامات رژیم اشغالگر را سیاستی ویرانگر و خطرناک خواند که مستلزم موضع‌گیری جدی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

ترکیب هیئت حماس:

خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس

محمد درویش، رئیس شورای مشورتی حماس

خالد مشعل، رئیس حماس در خارج از فلسطین

زاهر جبارین، رئیس حماس در کرانه باختری

باسم نعیم، رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی

غازی حمد، عضو رهبری سیاسی حماس