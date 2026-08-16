پاپ لئو خواستار پایان خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری شد

پاپ لئو با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی، از جامعه جهانی خواست برای پیشبرد راه‌حل دوکشوری و دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار اقدام کند.

جوان آنلاین: از رویترز، پاپ لئو روز یکشنبه خواستار پایان خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی شد؛ منطقه‌ای که طی روز‌های اخیر شاهد افزایش حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی و تشدید تنش‌ها بوده است.

به گزارش ایرنا، پاپ لئو پس از مراسم مذهبی مسیحیان در اقامتگاه خود در کاستل گاندولفو در نزدیکی رم گفت: «بار دیگر خواستار پایان خشونت‌های مکرر علیه جمعیت غیرنظامی فلسطینی در کرانه باختری هستم.»

او همچنین از جامعه جهانی خواست برای پیشبرد راه‌حل دوکشوری اقدام کند و افزود که این راهکار می‌تواند زمینه‌ساز «صلحی عادلانه و پایدار» باشد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که در روستای قُصره در کرانه باختری، خانه‌های فلسطینیان پس از قطع آب و برق در محاصره قرار گرفته‌اند. گروه‌های حقوق بشری این اقدامات را بخشی از تلاش سازمان‌یافته برای تصرف زمین‌های بیشتر و گسترش مناطق تحت کنترل شهرک‌نشینان دانسته‌اند.

واتیکان بار‌ها از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی حمایت کرده است. بیش از ۱۵۰ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند؛ سرزمینی که در چارچوب این موضع دیپلماتیک، نوار غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی را دربر می‌گیرد.