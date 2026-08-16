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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵
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تاکر کارلسون: آمریکا با جنگ‌های طولانی بدهکارتر می‌شود

آمریکا تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن و هزینه‌های سنگین نظامی، جنگ‌های خارجی را یکی از عوامل اصلی افزایش بدهی آمریکا دانست و گفت این کشور در حالی سالانه تریلیون‌ها دلار هزینه می‌کند که در بسیاری از جنگ‌هایی که وارد شده، به پیروزی نرسیده است. او با اشاره به هزینه ۷ تریلیون دلاری دولت فدرال در برابر ۵ تریلیون دلار درآمد مالیاتی، پرسید: «اگر ما پیروز شدیم، چرا این‌طور زندگی می‌کنیم؟ چرا این‌قدر بدهکاریم؟»

جوان آنلاین: تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در اظهاراتی با انتقاد از رویکرد سیاستمداران آمریکایی در قبال جنگ‌های خارجی، پرسید چرا کشوری که خود را پیروز جنگ جهانی دوم می‌داند، امروز با چنین سطحی از بدهی، مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی مواجه است.

کارلسون با اشاره به مشارکت گسترده آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم گفت بیش از ۱۶ میلیون آمریکایی، از جمعیت حدود ۱۳۰ میلیونی آن زمان، به نیروهای مسلح پیوستند و تقریباً از هر هشت آمریکایی، یک نفر یونیفرم بر تن داشت.

او با مقایسه شرایط آن دوران با وضعیت امروز آمریکا اظهار کرد: ما امروز چنین چیزی نداریم و مردم هنوز ناله و شکایت می‌کنند. اگر بخواهم کاملاً صادق باشم، این شرم‌آور است.

کارلسون در ادامه خطاب به کسانی که از آمریکایی‌ها می‌خواهند برای جنگ‌های خارجی بجنگند، گفت: اگر ما پیروز شدیم، چرا این‌طور زندگی می‌کنیم؟ اگر پیروز شدیم، چرا اوضاع بهتر نمی‌شود؟ چرا اوضاع بدتر می‌شود؟ چرا این‌قدر بدهکاریم؟

او با اشاره به هزینه‌های دولت فدرال آمریکا افزود: چرا دولت فدرال سالانه ۷ تریلیون دلار خرج می‌کند، اما فقط ۵ تریلیون دلار درآمد مالیاتی دریافت می‌کند؟ برنامه چیست؟ چگونه به اینجا رسیدیم؟

کارلسون سپس برای توضیح دیدگاه خود، نیویورک و توکیو را با یکدیگر مقایسه کرد و گفت آمریکایی‌ها می‌توانند یک روز در نیویورک قدم بزنند و سپس در توکیو، شهری که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، قدم بزنند و از خود بپرسند کدام شهر بیشتر شبیه کشوری است که در جنگ شکست خورده است.

او گفت: کدام شهر به نظر می‌رسد که در جنگ شکست خورده است؟ آن شهر توکیو نیست.

به اعتقاد کارلسون، اگر قرار است مردم برای یک هدف جان خود را به خطر بیندازند، ابتدا باید قانع شوند که آن هدف ارزش چنین فداکاری‌ای را دارد. او با اشاره به پیامدهای واقعی جنگ از سیاستمداران و طرفداران جنگ خواست توضیح دهند: کدام هدف ارزش مردن دارد.

کارلسون در ادامه، انتقاد خود را متوجه مارک لوین، مجری و مفسر محافظه‌کار آمریکایی، کرد و گفت سخنرانی درباره ضرورت جنگیدن برای آمریکا از سوی کسانی که به گفته او در برابر مشکلات داخلی کشور اقدامی نکرده‌اند، «عمیقاً توهین‌آمیز» است.

او با اشاره به بحران مواد مخدر و مشکلات مناطق محروم آمریکا گفت: شما وقتی آپالاچیا را با مواد افیونی نابود کردند، کاری نکردید و چیزی نگفتید.

کارلسون در بخش دیگری از اظهارات خود، ادعای تلاش ایران برای ترور دونالد ترامپ را رد کرد و گفت: این درست نیست. این یک دروغ است.

او مدعی شد گزارش‌هایی درباره تلاش برای ترور ترامپ با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا و ترغیب او به ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران منتشر می‌شوند.

کارلسون گفت: آنها می‌خواهند این موضوع را شخصی کنند تا ترامپ در ادامه این جنگ علیه ایران، که ایالات متحده نمی‌تواند در آن پیروز شود، سهمی عاطفی داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به تنگه هرمز، عملکرد ارتش آمریکا را زیر سؤال برد و گفت: از کجا می‌دانیم که نمی‌توانیم در آن پیروز شویم؟ چون ما نتوانسته‌ایم تنگه هرمز را باز کنیم.
کارلسون سپس هزینه‌های نظامی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و پرسید چرا کشوری که سالانه حدود ۱.۵ تریلیون دلار برای بودجه دفاعی یا جنگی خود هزینه می‌کند، نمی‌تواند آنچه را که به گفته او «یک ارتش درجه دوم یا سوم» معرفی شده است، شکست دهد.

او گفت: حتی یک لحظه تأمل یا خودآگاهی نداریم. حتی یک لحظه هم از پرسیدن سؤال‌های بدیهی درباره شکست‌های خودمان نگذشته‌ایم؛ ترس‌هایی که بقیه ما به خاطرشان پول داده‌ایم و بدهکار شده‌ایم.

کارلسون در پایان، جنگ‌های خارجی را یکی از عوامل اصلی بدهی آمریکا دانست و گفت: عامل اصلی بدهی، جنگ‌های خارجی است. این یک واقعیت است.

او افزود که بخش قابل توجهی از بودجه اختیاری آمریکا به جنگ اختصاص می‌یابد؛ جنگ‌هایی که به گفته او در آنها ایالات متحده پیروز نمی‌شود و لزوماً بر اساس خواست مردم آمریکا شکل نمی‌گیرند.

کارلسون در پایان بار دیگر به گزارش‌های مربوط به تهدید علیه ترامپ اشاره کرد و گفت این ادعاها می‌توانند برای ایجاد ترس و همراه کردن افکار عمومی با ادامه جنگ مورد استفاده قرار گیرند.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران امریکا ، ترامپ
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