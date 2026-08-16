ژاپن تایمز: جنگ علیه ایران بهای بنزین در آمریکا را ۲۹ درصد بالا برد

جوان آنلاین: در حالی که مذاکرات صلح و تردد نفتکشها از تنگه هرمز متوقف شده و نشانهای از پایان فوری درگیریهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه علیه ایران آغاز کردهاند، دیده نمیشود، مقامهای دو طرف همچنان بر مواضع خود تأکید دارند.
کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در صفحه ایکس اعلام کرد که باز و بسته شدن تنگه هرمز تنها تحت فرماندهی ایران انجام خواهد شد و تهران تا زمانی که آمریکا واقعیت شکست را نپذیرد، به اجرای محاصره ادامه خواهد داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز گفت که تهران تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است.
وی در مصاحبهای که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد که واشنگتن باید شرایط تهران را بپذیرد تا تردد کشتیها در این آبراه راهبردی از سر گرفته شود؛ آبراهی که پیش از جنگ، حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکرد.
افزایش هزینه سوخت در آمریکا
ژاپن تایمز در ادامه گزارش خود به تأثیرات اقتصادی درگیری بر آمریکا پرداخت و نوشت که در حالی که مقامهای ایرانی از واشنگتن خواستهاند شکست را بپذیرد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از مردم این کشور خواسته است خود را برای افزایش قیمت سوخت آماده کنند.
ترامپ روز جمعه در یک گردهمایی سیاسی در گاردن سیتی نیویورک گفت پرداخت «کمی بیشتر برای بنزین» هزینهای است که به گفته او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای باید پذیرفته شود.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا روز جمعه به حدود ۴.۰۸ دلار رسید که نسبت به یک سال قبل ۲۹ درصد افزایش نشان میدهد.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده کاهش هزینههای انرژی را داده بود و دموکراتها نیز تلاش دارند پیامدهای اقتصادی جنگ را به یکی از محورهای رقابتهای انتخاباتی کنگره در ماه نوامبر تبدیل کنند.
غریب آبادی در واکنش به مواضع آمریکا گفت: «تنگه هرمز را نمیتوان با یک توییت یا یک ناو هواپیمابر، با صدور دستور یا ایراد سخنرانی انتخاباتی، باز یا بسته کرد.»