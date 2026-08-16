لحود خطاب به دولت لبنان: مقاومت را برگ برنده مذاکراتی بدانید

رئیس‌جمهور اسبق لبنان در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور، خواستار بازنگری در روند مذاکرات با رژیم صهیونیستی شد و تأکید کرد که مقاومت باید دست‌کم به‌عنوان یک برگ قدرتمند در مذاکرات مورد استفاده قرار بگیرد، نه اینکه درباره آن مذاکره شود.

جوان آنلاین: «امیل لحود» رئیس‌جمهور اسبق لبنان با خانواده‌های قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در شهرک‌های دیرالزهرانی و انصار ابراز همدردی کرد و این حملات را نتیجه عملکرد «ماشین جنایت» رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی دانست.

لحود در بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه «عادی‌سازی لبنان با این جنایات» خواند، اظهار کرد که واکنش حداقلی رسمی لبنان به این حملات تأسف‌بار است و شرایط به اقداماتی عملی نیاز دارد.

وی خواستار بازنگری در مذاکرات با رژیم صهیونیستی شد و گفت: این مذاکرات تحت حمایت طرفی انجام می‌شود که در برابر اقدامات این رژیم سکوت کرده است و چنین وضعیتی می‌تواند به رژیم صهیونیستی برای ادامه حملات خود بدون دریافت پاسخ از سوی لبنان چراغ سبز نشان دهد.

رئیس‌جمهور پیشین لبنان با تأکید بر ضرورت وحدت داخلی، گفت که ممکن است لبنانی‌ها در مسائل سیاسی داخلی اختلاف نظر داشته باشند، اما در برابر چنین شرایطی باید متحد باشند؛ زیرا در غیر این صورت، شکاف ملی می‌تواند شکل بگیرد و برطرف کردن آن دشوار باشد.

لحود همچنین بر ضرورت برخورد با مقاومت به‌عنوان یک «برگ قدرتمند مذاکراتی» تأکید کرد و گفت که نباید بر سر خود مقاومت مذاکره شود.

وی افزود: کسانی که تصور می‌کنند ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی می‌تواند مقاومت و حامیان آن را تضعیف کند، در اشتباه هستند و تحولات آینده این مساله را نشان خواهد داد.

او در عین حال ابراز امیدواری کرد همه لبنانی‌ها به جای تکیه بر رژیم صهیونیستی برای تسویه حساب‌های داخلی، در کنار مقاومت متحد شوند.

هم‌زمان، احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان نیز در پیامی خطاب به جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور درباره اتکا به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد و خواستار بازگشت به توافق ملی شد.

قبلان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال لبنان، تأکید کرد که نباید به پشت پرده‌های واشنگتن و تل‌آویو تکیه کرد.

وی همچنین خطرناک‌ترین تهدید برای لبنان را فتنه طایفه‌ای و طرح‌های تجزیه‌کننده و صهیونیستی برای این کشور دانست.

او همچنین بر ضرورت توجه به نقش مقاومت در تحولات تاریخی لبنان و بازگشت به تفاهم ملی برای مقابله با تهدیدهای موجود تأکید کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه بامداد شنبه حملات خود را به مناطق مختلف جنوب لبنان تشدید کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.