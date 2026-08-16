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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
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عفو بین‌الملل محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را محکوم کرد

محاصره سازمان عفو بین‌الملل محاصره خانه‌های سه خانواده فلسطینی در روستای قصره در جنوب‌شرق نابلس توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را محکوم کرد و آن را بخشی از الگوی فزاینده و هدفمند خشونت شهرک‌نشینان با هدف آواره کردن فلسطینیان در کرانه باختری دانست.

جوان آنلاین: سازمان عفو بین‌الملل محاصره مستمر خانه‌های سه خانواده فلسطینی توسط شهرک‌نشینان صهیونیست در روستای قصره، در جنوب‌شرق نابلس در شمال کرانه باختری را به‌شدت محکوم کرد.

اریکا گوئوارا روساس مدیر ارشد پژوهش، حمایت‌طلبی، سیاست‌گذاری و کارزارهای عفو بین‌الملل، گفت: وقایعی که در قصره در حال رخ دادن است، به هیچ وجه حادثه‌ای منفرد نیست. این حوادث بازتاب تشدید و گسترش بی‌وقفه الگویی فزاینده و مستند از اقدامات تروریستی هماهنگ و هدفمند شهرک‌نشینان است؛ اقداماتی که با تسهیل، حمایت و تامین مالی دولت رژیم اسرائیل انجام می‌شود و هدف آن آواره کردن فلسطینیان در سراسر کرانه باختری است.

این سه خانواده که در محاصره قرار دارند، طی چند ماه گذشته از سوی شهرک‌نشینان مستقر در پایگاه‌های نزدیک، تهدید، آزار و مورد حمله قرار گرفته‌اند.

این خانواده‌ها از روز یکشنبه ۹ اوت(۱۸ مرداد) در خانه‌های خود محبوس شده‌اند، مواد غذایی آنها رو به اتمام است و به نیازهای اولیه، از جمله آب لوله‌کشی، دسترسی ندارند.

خانه‌های هدف حملات در منطقه «ب» کرانه باختری قرار دارند؛ منطقه‌ای که بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌شده در توافق‌های اسلو، ظاهرا تحت کنترل اداری فلسطینیان و کنترل نظامی رژیم اسرائیل قرار دارد.

این مقام عفو بین‌الملل گفت: مدت بسیار زیادی است که جهان رنج عظیم و غیرقابل‌تصور فلسطینیانی را که از سرزمین‌هایی که نسل‌ها در آن زندگی کرده‌اند رانده شده و حذف می‌شوند، نادیده گرفته است. جامعه جهانی باید از تلقی چنین حوادثی به‌عنوان «وقایع منفرد» دست بردارد و رژیم اسرائیل را پاسخگو کند.

منابع محلی در قصره همچنین به عفو بین‌الملل گفته‌اند ارتش رژیم اسرائیل روز پنجشنبه(۲۲ مرداد) دو خانواده از میان خانواده‌های محاصره‌شده و همچنین ۶ خانواده همسایه را مجبور کرد برای چند ساعت خانه‌های خود را ترک کنند و سپس از این خانه‌ها به‌عنوان مواضع نظامی استفاده کرد.

یکی از ساکنان گفت: نیروهای رژیم اسرائیل به‌جای خارج کردن مهاجمان، خانواده‌هایی را که هدف حمله قرار گرفته بودند از خانه‌هایشان بیرون کردند و در تمام این مدت به شهرک‌نشینان اجازه دادند در محل باقی بمانند.

برچسب ها: محاصره ، محاصره دشمن ، کرانه باختری
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