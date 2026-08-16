کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا؛ واشنگتن توان مقابله با بحران انرژی را دارد؟

کارشناسان هشدار دادند آزادسازی سریع ذخایر راهبردی نفت آمریکا در پی جنگ علیه ایران و کاهش حجم این ذخایر به پایین‌ترین سطح در چهار دهه گذشته، می‌تواند به غارهای نمکی محل نگهداری نفت آسیب بزند و توان واشنگتن برای مقابله با بحران‌های انرژی آینده را کاهش دهد.

جوان آنلاین: کارشناسان این هفته هشدار دادند که آزادسازی سریع ذخایر نفت راهبردی آمریکا در واکنش به جنگ علیه ایران می‌تواند به غارهای نمکی محل نگهداری این ذخایر آسیب برساند؛ این در حالی است که حجم ذخایر به پایین‌ترین سطح طی چهار دهه گذشته رسیده است.

به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان، آسیب به این غارها توان آمریکا برای واکنش به بحران‌های انرژی در آینده را دشوارتر خواهد کرد. نفت موجود در ذخیره راهبردی نفت آمریکا در ۶۰ غار نمکی در عمق چند هزار فوتی زمین و در چهار تاسیسات اصلی در امتداد سواحل خلیج مکزیک در ایالت‌های لوئیزیانا و تگزاس نگهداری می‌شود.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا که روز دوشنبه(۱۹ مرداد) منتشر شد، حجم ذخایر راهبردی نفت برای نخستین بار از زمان تکمیل این ذخایر در اوایل دهه ۱۹۸۰، به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است. ذخایر آمریکا در پی آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت برای مقابله با اختلال در عرضه ناشی از جنگ علیه ایران، کاهش یافته است. پس از پایان این برداشت، حجم ذخیره راهبردی نفت آمریکا به حدود ۲۴۳ میلیون بشکه خواهد رسید.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است برای مدیریت ایمن غارهای نمکی، دست‌کم ۷۰ میلیون بشکه نفت باید در ذخایر باقی بماند. با این حال، آموس هوکستین مشاور ارشد انرژی جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، این هفته این رقم را رد کرد.

هوکستین روز پنجشنبه(۲۲ مرداد) در برنامه «اسکواک باکس» شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «حرف کسانی را که خارج از دولت می‌گویند ذخیره راهبردی نفت می‌تواند به ۷۰ میلیون بشکه کاهش یابد، باور نکنید. این حرف بی‌معنی است.» او هشدار داد در چنین سطحی، ذخیره راهبردی نفت تا حدی تخلیه خواهد شد که «دیگر هرگز قابل احیا نباشد».

این مقام سابق دولت بایدن در ماه ژوئن(خردادماه) نیز هشدار داده بود که کاهش ذخایر به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه می‌تواند غارهای محل ذخیره نفت را در معرض آسیب قرار دهد.