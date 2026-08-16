شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، رسانه‌ها را به ارائه «روایتی نادرست» از شرایط ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» متهم کرد؛ این اتهام‌زنی در حالی‌است که خانواده‌های ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو بارها درباره وخیم‌تر شدن وضعیت روحی و روانی خدمه و شرایط زندگی در کشتی هشدار داده‌اند.

جوان آنلاین: پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا، گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب زندگی و پایین بودن روحیه خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» را رد کردند، شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون رسانه‌ها را به ارائه آنچه «روایتی نادرست» خواند، متهم کرد.

پارنل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ماموریت‌های رزمی دشواری‌های واقعی به همراه دارند. این حقیقتی ساده است.

او افزود: اما نحوه پرداخت رسانه‌ها به موضوع ناو آبراهام لینکلن چیز دیگری است. چالش‌های واقعی یک ماموریت رزمی طولانی به روایتی نادرست تبدیل شده و مشکلات واقعی خانواده‌های نظامیان نیز برای تهیه تیترهای خبری مورد استفاده قرار گرفته است. این شرم‌آور است.

خانواده‌های ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو بارها درباره وخیم‌تر شدن وضعیت روحی و روانی خدمه و شرایط زندگی در کشتی هشدار داده‌اند.

۱۲ نفر از اعضای خانواده خدمه به این شبکه گفته‌اند ملوانان با شیفت‌های کاری طاقت‌فرسا و بسیار طولانی، کمبود مواد غذایی، خرابی توالت‌ها و کمبود اقلام اولیه‌ای مانند صابون و خمیردندان مواجه هستند.

همسر یکی از ملوانانی که هفته گذشته از ناو هواپیمابر به دریا پرید، به شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» گفت مقام‌های نیروی دریایی آمریکا چهار روز پس از وقوع این حادثه او را در جریان قرار دادند.

وی گفت که مقام‌های نیروی دریایی «تلاش می‌کردند این موضوع را پنهان کنند».