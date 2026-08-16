جوان آنلاین: ساندی تایمز با استناد به منابع نظامی اوکراینی فاش کرد که نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت انگلیس برای هدف قرار دادن روسیه استفاده میکنند.
این روزنامه اشاره کرد که این پهپادها شامل پهپاد ساخت کالین-لنز در ویلتشایر انگلیس میشود که برای هدف قرار دادن پالایشگاههای نفت در ولگوگراد و یاروسلاول روسیه استفاده شده است.
به گفته این روزنامه، گرگ بگول، مقام نظامی بازنشسته معتقد است که استفاده از پهپادهای انگلیسی علیه روسیه میتواند به مسکو این توجیه را بدهد که کارخانههای تولید این پهپادها در انگلیس را به عنوان اهداف مشروع در سناریوی رویارویی نظامی مستقیم بین روسیه و ناتو در نظر بگیرد.
اوکراین از موشکهای دوربرد استورم شادو ساخت انگلیس استفاده کرده است اما این روزنامه خاطرنشان کرد که این امر به کی یف در تغییر مسیر جنگ کمکی نکرده است.