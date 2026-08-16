هشدار درباره فروپاشی بخش بهداشت و درمان غزه

رئیس سازمان امدادرسانی پزشکی غزه درباره فروپاشی بخش بهداشت و درمان غزه طی ساعات آتی به علت از کارافتادن ژنراتورهای تامین برق هشدار داد.

جوان آنلاین: محمد ابوعفش رئیس سازمان امدادرسانی پزشکی غزه هشدار داد که در صورت تداوم کمبود سوخت ژنراتورهای برق طی ۲۴ ساعت آینده، خدمات‌رسانی پزشکی و بهداشتی در مرکز امدادرسانی متوقف می‌شود.

وی با اشاره به توقف فعالیت ژنراتور اصلی برق مرکز الرمال در شهره غزه، افزود: این مساله موجب محرومیت هزاران شهروند فلسطینی از خدمات پزشکی شده است. این خدمات شامل کودکان، زنان باردار، افراد سالخورده و آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج می‌باشد.

ابوعفش تصریح کرد: اشغالگران تمامی منابع انرژی جایگزین را ویران کرده است و این مساله باعث شده است که خدمات‌رسانی پزشکی به این ژنراتورها متکی باشد که در معرض توقف کامل قرار دارند و فاجعه بهداشتی را رقم خواهد زد.

وی همچنین سیاست اشغالگران در ممنوعیت ورود دارو به غزه را به شدت محکوم کرد و آن را عامل تشدید بحران پزشکی و کاهش توان رسیدگی کادر بهداشت و درمان دانست.