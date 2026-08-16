جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی معاریو گزارشی در مورد بیصبری فزاینده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال محاسبات سیاسی داخلی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر کرد.
این روزنامه عبری مدعی شد که آمریکا اجازه نخواهد داد دستور کار منطقهایاش با مانع مواجه شود و ممکن است به زودی اسرائیل را مسئول تأخیر در توافقات برنامهریزی شده در خاورمیانه بداند.
طبق گزارشها، درگیریهای اخیر در جنوب لبنان که منجر به زخمی شدن سربازان اسرائیلی و شهادت غیرنظامیان لبنانی شد، یادآور شکاف آشکار دیدگاه بین بیروت و تلآویو بود. در حالی که رژیم صهیونیستی بر ادامه حضور ارتش این رژیم در جنوب لبنان اصرار دارد، واشنگتن معتقد است که این موضع مانع توافق چارچوب میشود. دولت آمریکا خواستار عقبنشینی مرحلهای اسرائیل است و هشدار میدهد که حضور نظامی دائمی اسرائیل در جنوب لبنان با تعهدات مندرج در توافقنامه مغایرت دارد.
جاهطلبیهای ترامپ فراتر از لبنان است؛ آنها فهرست گستردهای از اهداف را شامل میشوند از جمله: پیشبرد طرح شورای صلح در غزه، انعقاد توافقنامه امنیتی با سوریه (جایی که واشنگتن با وجود انتقادات شدید اسرائیل روی رژیم جولانی سرمایهگذاری میکند)، شکستن بنبست در بحران ایران و دستیابی به یک توافق عادیسازی بین اسرائیل و عربستان سعودی.
کاخ سفید اذعان دارد که انتخابات اسرائیل، کمتر از دو ماه و نیم دیگر تهدیدی وجودی برای این اهداف است.
خاطره بحران سیاسی اسرائیل در سال ۲۰۱۹ که منجر به سه انتخابات متوالی و یک سال دیپلماسی از دست رفته شد، همچنان در ذهن تیم ترامپ زنده است، که این بار مصمم هستند اجازه ندهند سیاستهای داخلی اسرائیل دوباره برنامه آنها را مختل کند.
علیرغم روابط شخصی که صمیمانه توصیف شده است، مقامات آمریکایی از ترامپ نقل کردهاند که در مکالمات خصوصی گفته است که نتانیاهو «بدترین دشمن خودش» است.
ناظران خاطرنشان میکنند که ترامپ تاکنون از حمایت عمومی که نتانیاهو در طول مبارزات انتخاباتی خود به آن امیدوار بود، خودداری کرده است، تاکتیکی که ترامپ به عنوان اهرم فشار نگه داشته است و از تکرار سناریوی سال ۲۰۱۹ که حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جولان اشغالی را تنها چند روز قبل از انتخابات به رسمیت شناخت، جلوگیری میکند.
به ادعای این گزارش، فضای تحمل آمریکا نسبت به لفاظیهای انتخاباتی اسرائیل در حال کاهش است. خشونت شهرکنشینان در روستای قصره در کرانه باختری و اظهارات اسرائیل علیه رژیم جولانی حتی در میان مقامات آمریکایی نزدیک به اسرائیل مانند سفیر مایک هاکبی نیز نارضایتی ایجاد کرده است.
انتظار میرود مناطق آزمایشی در جنوب لبنان اولین آزمایش عملی این تنش باشد. اگر اسرائیل از عقبنشینی برای شروع این مرحله خودداری کند، واشنگتن ممکن است علناً این سوال را مطرح کند که آیا تلآویو آماده ایفای نقش خود در این توافق است یا خیر.
در تحولی مرتبط، جرد کوشنر، نیکولای ملادنوف و تونی بلر این هفته برای پیشبرد روند صلح غزه وارد منطقه میشوند؛ ماموریتی که مستقیماً تعهدات نتانیاهو به خواستههای آمریکا را به بوته آزمایش خواهد گذاشت.