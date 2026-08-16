کد خبر: 1374139
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

معاریو: ترامپ حلقه فشار بر نتانیاهو را تنگ‌تر می‌کند

معاریو رسانه عبری معاریو در گزارشی مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا به دنبال اعمال فشار بر نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهداف خود است.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی معاریو گزارشی در مورد بی‌صبری فزاینده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال محاسبات سیاسی داخلی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

این روزنامه عبری مدعی شد که آمریکا اجازه نخواهد داد دستور کار منطقه‌ای‌اش با مانع مواجه شود و ممکن است به زودی اسرائیل را مسئول تأخیر در توافقات برنامه‌ریزی شده در خاورمیانه بداند.

طبق گزارش‌ها، درگیری‌های اخیر در جنوب لبنان که منجر به زخمی شدن سربازان اسرائیلی و شهادت غیرنظامیان لبنانی شد، یادآور شکاف آشکار دیدگاه بین بیروت و تل‌آویو بود. در حالی که رژیم صهیونیستی بر ادامه حضور ارتش این رژیم در جنوب لبنان اصرار دارد، واشنگتن معتقد است که این موضع مانع توافق چارچوب می‌شود. دولت آمریکا خواستار عقب‌نشینی مرحله‌ای اسرائیل است و هشدار می‌دهد که حضور نظامی دائمی اسرائیل در جنوب لبنان با تعهدات مندرج در توافق‌نامه مغایرت دارد.

جاه‌طلبی‌های ترامپ فراتر از لبنان است؛ آنها فهرست گسترده‌ای از اهداف را شامل می‌شوند از جمله: پیشبرد طرح شورای صلح در غزه، انعقاد توافق‌نامه امنیتی با سوریه (جایی که واشنگتن با وجود انتقادات شدید اسرائیل روی رژیم جولانی سرمایه‌گذاری می‌کند)، شکستن بن‌بست در بحران ایران و دستیابی به یک توافق عادی‌سازی بین اسرائیل و عربستان سعودی.

کاخ سفید اذعان دارد که انتخابات اسرائیل، کمتر از دو ماه و نیم دیگر تهدیدی وجودی برای این اهداف است.

خاطره بحران سیاسی اسرائیل در سال ۲۰۱۹ که منجر به سه انتخابات متوالی و یک سال دیپلماسی از دست رفته شد، همچنان در ذهن تیم ترامپ زنده است، که این بار مصمم هستند اجازه ندهند سیاست‌های داخلی اسرائیل دوباره برنامه آنها را مختل کند.

علیرغم روابط شخصی که صمیمانه توصیف شده است، مقامات آمریکایی از ترامپ نقل کرده‌اند که در مکالمات خصوصی گفته است که نتانیاهو «بدترین دشمن خودش» است.

ناظران خاطرنشان می‌کنند که ترامپ تاکنون از حمایت عمومی که نتانیاهو در طول مبارزات انتخاباتی خود به آن امیدوار بود، خودداری کرده است، تاکتیکی که ترامپ به عنوان اهرم فشار نگه داشته است و از تکرار سناریوی سال ۲۰۱۹ که حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان اشغالی را تنها چند روز قبل از انتخابات به رسمیت شناخت، جلوگیری می‌کند.

به ادعای این گزارش، فضای تحمل آمریکا نسبت به لفاظی‌های انتخاباتی اسرائیل در حال کاهش است. خشونت شهرک‌نشینان در روستای قصره در کرانه باختری و اظهارات اسرائیل علیه رژیم جولانی حتی در میان مقامات آمریکایی نزدیک به اسرائیل مانند سفیر مایک هاکبی نیز نارضایتی ایجاد کرده است.

انتظار می‌رود مناطق آزمایشی در جنوب لبنان اولین آزمایش عملی این تنش باشد. اگر اسرائیل از عقب‌نشینی برای شروع این مرحله خودداری کند، واشنگتن ممکن است علناً این سوال را مطرح کند که آیا تل‌آویو آماده ایفای نقش خود در این توافق است یا خیر.

در تحولی مرتبط، جرد کوشنر، نیکولای ملادنوف و تونی بلر این هفته برای پیشبرد روند صلح غزه وارد منطقه می‌شوند؛ ماموریتی که مستقیماً تعهدات نتانیاهو به خواسته‌های آمریکا را به بوته آزمایش خواهد گذاشت.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

قبوض نجومی برق!

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

قاتل: قصد سرقت داشتم

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

عراقچی: تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار