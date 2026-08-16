جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در مطلبی نوشت که انتشار یک بیانیه استثنایی از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، عمق پیچیدگی وضعیت راهبردی تل آویو در صحنه لبنان را آشکار کرد؛ وضعیتی که تحت تأثیر آتشبس شکننده، افزایش فشارهای آمریکا و تنگتر شدن دامنه مانور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان قرار دارد.
این روزنامه در مقالهای به قلم «یوآف لیمور» بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان طی هفتههای اخیر نوشت که حزب الله از عصر شنبه با پرتاب یک پهپاد بمبگذاریشده به سمت نیروی صهیونیستی که در منطقه بلندیهای «علی الطاهر» فعالیت میکرد، آتشبس شکننده را دوباره نقض کرد. این حمله منجر به مجروح شدن سه تن از نظامیان صهیونیست از تیپ کماندو شد که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است.
این روزنامه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی و لبنان در حال انجام مذاکرات رسمی با حمایت آمریکا برای رسیدن به توافق هستند، اما طبق این تحلیل، کلیدهای دستیابی به صلح همچنان در دست حزبالله است. این ادعا در حالی مطرح شده است که تل آویو بدون در نظر گرفتن مذاکرات عادی سازی هدایت شده از سوی دولت لبنان، به صورت تقریباً روزانه مناطق مختلف لبنان را هدف موشک باران خود قرار داده و ده ها تن را به خاک و خون میکشد.
بر اساس این گزارش، با توجه به محدودیتهای شدید اعمال شده از سوی آمریکا بر اسرائیل، دامنه مانور در دسترس این رژیم بسیار محدود شده است که نیروهای صهیونیست در جنوب لبنان را در معرض خطر دائمی قرار میدهد. این روزنامه معتقد است که این وضعیت، شرایط تل آویو را در برابر یک معضل پیچیده قرار داده است.
این روزنامه به دو احتمال در پشت پرده اقدام اخیر حزبالله اشاره کرده و نوشت که نخستین احتمال این است که حزبالله میخواهد پیامی ارسال کند مبنی بر اینکه عناصرش همچنان در تونل های زیرزمینی در منطقه حضور دارند و موقعیت آنها پابرجاست. احتمال دوم این است که حزبالله از حملات رژیم صهیونیستی به عنوان فرصتی برای مختل کردن مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان با حمایت آمریکا استفاده می کند.