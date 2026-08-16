جوان آنلاین: «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس امروز یکشنبه اعلام کرد که دیدارهای هیأت حماس با مقامات مصری در چارچوب ادامه ارتباطات و تلاش‌های دیپلماتیک این جنبش با میانجی‌گران انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، سخنگوی حماس تأکید کرد که هدف از این دیدارها، آگاه‌سازی مقامات مصری از نقض‌های مستمر رژیم اشغالگران و نیز الزام این رژیم به نقشه راه توافق‌شده با «شورای به اصطلاح صلح» است.

حازم قاسم تأکید کرد که جنبش حماس با افزایش رایزنی‌های خود با میانجی‌گران، به‌دنبال تضمین اجرای کامل مفاد توافق آتش‌بس و جلوگیری از کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در مراحل مختلف اجرای این توافق است.

این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، امروز در نخستین سفر رسمی خود به مصر با «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی این کشور دیدار و درباره تثبیت آتش‌بس و پرونده‌های مرحله پساجنگ گفت‌وگو کرد.