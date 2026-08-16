جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المیادین با حضور در تنگه هرمز گزارش داد، ده ها کشتی و نفتکش در عمق تنگه هرمز مستقر بوده و منتظر دریافت مجوز از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای عبور هستند.

وی بیان کرد: بر اساس مذاکرات جاری میان ایران و عمان مسیر جنوبی لغو خواهد شد. تمام نفتکش ها باید با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشند. اکثر کشتی ها از مسیر ایران در جریان عبور از تنگه هرمز استفاده کردند.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس به تازگی در گزارشی اعلام کرد که تنها ۱۵۱ فروند کشتی در مدت هفت روز، به صورت ورود یا خروج، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز جنگ افروزی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۵۶ گزارش درباره آسیب‌ دیدن کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های مجاور آن ثبت شده است. البته این آمار شامل دو حمله اخیر نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، کریدور جنوبی تنگه هرمز در سواحل عمان که آمریکا آن را به عنوان گذرگاه موقت جایگزین برای عبور از تنگه معرفی کرده است، همچنان پرخطرترین منطقه عبور محسوب می‌شود؛ چرا که از مجموع ۱۸ حادثه حمله با پرتابه‌ها که مرکز مذکور از ۶ ژوئیه گزارش کرده، ۱۶ مورد در این مسیر رخ داده است.

نکته حائز اهمیت ترتیبات تنگه هرمز این است که درست طبق گفته مسئولان ایرانی هیچ عبوری برای کشتی‌های حامل پرچم آمریکا ثبت نشده است. بیشترین نوع کشتی‌های عبوری نیز نفتکش‌های حامل فرآورده‌های نفتی بودند که معمولاً مشتقات پالایش‌شده نفت را حمل می‌کنند.