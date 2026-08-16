تیراندازی در آمریکا ۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت

جوان آنلاین: در یک حادثه تیراندازی که داخل پارک چارلز یانگ در شهر لکسینگتون واقع در ایالت کنتاکی آمریکا رخ داد، یک نفر کشته و چهار تن دیگر از جمله دو کودک، زخمی شدند.
این تیراندازی حدود ساعت ۶:۴۸ عصر به وقت محلی و در جریان یک رویداد اجتماعی سالانه موسوم به «روز محله شرقی» در منطقه خیابان میدلند اونو رخ داد.
پلیس اعلام کرد پنج نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند و به بیمارستانی محلی منتقل شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات جان باخت.
چهار مصدوم شامل یک کودک ۴ ساله، یک نوجوان ۱۴ ساله و دو بزرگسال هستند که جراحاتشان «غیر وخیم» توصیف شده است.
مقامات تأیید کردند که هیچ تهدید جاریای برای عموم وجود ندارد؛ اما تاکنون هویت قربانی اعلام نشده و هیچ مظنونی نیز بازداشت نشده است.
اندی بشیر، فرماندار کنتاکی، در پی این حادثه در شهر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا حضور پلیس تقویت شود و از مأموران شیفت سوم خواسته شد فوراً سر کار حاضر شوند. در محل حادثه شماری از فعالان محلی حضور داشتند که پیش از رسیدن تیمهای امدادی به کمک مصدومان شتافتند.