تیراندازی در آمریکا ۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت

تیراندازی‌ در داخل پارک «چارلز یانگ» در ایالت کنتاکی آمریکا منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار تن دیگر، از جمله دو کودک شد.

جوان آنلاین: در یک حادثه تیراندازی‌ که داخل پارک چارلز یانگ در شهر لکسینگتون واقع در ایالت کنتاکی آمریکا رخ داد، یک نفر کشته و چهار تن دیگر از جمله دو کودک، زخمی شدند.

این تیراندازی حدود ساعت ۶:۴۸ عصر به وقت محلی و در جریان یک رویداد اجتماعی سالانه موسوم به «روز محله شرقی» در منطقه خیابان میدلند اونو رخ داد.

پلیس اعلام کرد پنج نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند و به بیمارستانی محلی منتقل شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات جان باخت.

چهار مصدوم شامل یک کودک ۴ ساله، یک نوجوان ۱۴ ساله و دو بزرگسال هستند که جراحاتشان «غیر وخیم» توصیف شده است.

مقامات تأیید کردند که هیچ تهدید جاری‌ای برای عموم وجود ندارد؛ اما تاکنون هویت قربانی اعلام نشده و هیچ مظنونی نیز بازداشت نشده است.

اندی بشیر، فرماندار کنتاکی، در پی این حادثه در شهر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا حضور پلیس تقویت شود و از مأموران شیفت سوم خواسته شد فوراً سر کار حاضر شوند. در محل حادثه شماری از فعالان محلی حضور داشتند که پیش از رسیدن تیم‌های امدادی به کمک مصدومان شتافتند.