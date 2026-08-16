کد خبر: 1374128
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار شیخ خطیب درباره انفجار خشم لبنانی‌ها

لبنان نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان درباره انفجار خشمی مردمی هشدار داد و خواستار پایان مذاکره با دشمن شد.

جوان آنلاین: شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با صدور بیانیه‌ای در واکنش به ادامه جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه مردم لبنان، به ویژه جنایاتی که دیروز انجام گرفت و با شهید و زخمی شدن دست کم ۳۰ شهروند غیرنظامی این کشور در جنوب همراه بود، خواستار توقف مذاکرات مستقیم دولت این کشور با صهیونیست‌ها شد.

شیخ علی الخطیب تاکید کرد که ادامه تجاوزات و جنایات صهیونیست‌ها مستلزم برداشتن گامی قاطع و عملی از سوی لبنان برای بازنگری در مسیر سیاسی و حرکت به سمت گفتگوی ملی جهت مقابله با مرحله بعدی است.

وی افزود: تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان، نتیجه قابل پیش‌بینی سهل انگاری و امتیازات رایگانی است که دولت به این رژیم ارائه داد و هیچ فایده‌ای نداشت و شکست مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها را که ما از ابتدا آن را رد کرده بودیم، ثابت می‌کند.

نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان خاطرنشان کرد که صرف صدور بیانیه‌های محکومیت در برابر این جنایات وحشیانه دشمن کافی نیست و آنچه که امروز نیاز داریم، رویکردی جدید مبتنی بر توقف فوری مذاکرات دولت با دشمن و حرکت به سمت گفتگوی ملی جامع برای اتخاذ دیدگاهی جدید جهت مقابله با مرحله بعدی است.

شیخ علی الخطیب گفت که رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات خود به دنبال تشدید حملات علیه لبنان است. شهدایی که ما دیروز در جنوب تقدیم کردیم نمایانگر فداکاری‌های خالص ملت لبنان هستند و جنایاتی که دشمن صهیونیستی در حق مردم ما مرتکب می‌شود، ایجاب می‌کند که یک کمپین گسترده عربی و بین‌المللی برای توقف تجاوزات علیه لبنان تشکیل شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت آمریکا باید حداکثر فشار ممکن را برای توقف وحشی‌گری رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام دهد، هشدار داد که خشم ملت لبنان در برابر واقعیت کنونی به اوج رسیده و مردم ما دیگر قادر به تحمل درد و رنج بیشتر نیستند.

نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان تاکید کرد که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند منجر به انفجار این خشم مردمی در لبنان شود و هیچکس قادر به مهار آن نخواهد بود، زیرا صبر مردم پس از تحمل همه سختی‌ها در شرط‌بندی خود بر ثباتی که به آنها وعده داده شده بود، به پایان رسیده است.

این موضع‌گیری شیخ علی الخطیب و همچنین بسیاری دیگر از نیروهای سیاسی و ملی لبنان در حالی است که با وجود وعده‌های دولت این کشور درباره عقب نشینی و توقف تجاوزات صهیونیست‌ها از خلال مذاکرات مستقیم و توافق با رژیم اشغالگر، این رژیم علی رغم گرفتن امتیازات رایگان فراوان از دولت نواف سلام، نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، بلکه به شکل قابل توجهی در حال گسترش اشغالگری و تجاوزات خود علیه غیرنظامیان لبنانی است و جنایتی که دیروز مرتکب شد، بارزترین نمونه‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.

ناظران هشدار می‌دهند که در واقع، اسرائیل تحت پوشش مذاکرات با لبنان، «طرح ژنرال‌ها» را اجرا می‌کند که قبلاً در شمال نوار غزه اعمال کرده بود، این طرح که توسط ژنرال‌های بازنشسته ارتش صهیونیستی تدوین شد و اولین بار توسط گیورا ایلاند، به‌طور عمومی مورد بحث قرار گرفت، خواستار جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان از مناطق عملیات نظامی در شمال به جنوب نوار غزه بود.

این طرح همچنین شامل جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه شمال غزه، از بین بردن مایحتاج اولیه و گرسنگی دادن و محروم کردن مردم غزه از آب برای مجبور کردن آنها به فرار به جنوب بود.

این کاری است که ارتش اسرائیل امروز می‌خواهد در جنوب لبنان انجام دهد و همه نشانه‌ها حاکی از آن است که قصد دارد با تجاوز و تصرف اراضی جدید، به‌تدریج کنترل خود را در شمال رودخانه لیتانی گسترش دهد.

گستاخی صهیونیست‌ها در مذاکرات مستقیم با دولت لبنان به‌اندازه‌ای است که نتانیاهو و یا اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دائماً درباره امتناع اسرائیل از عقب‌نشینی حتی از یک وجب از لبنان حرف می‌زنند و در عین حال تلاش دارند خود را متعهد به مذاکره با لبنان نشان دهند و آن را یک «دستاورد سیاسی» می‌دانند که باید برای ایجاد تغییر کامل در وضعیت امنیتی سراسر لبنان مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال آنچه کابینه فعلی رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد عملاً هرگونه شانسی را برای دولت لبنان، برای اینکه خودش را به‌عنوان کسی که در آزادسازی جنوب و بازگرداندن ساکنان آن از طریق مذاکره و دیپلماسی، نه از طریق زور، موفق شده است، به تصویر بکشد، از بین می‌برد.

در واقع در عمل، اسرائیل تلاش‌های دیپلماتیک دولت لبنان را از جوهره خود تهی می‌کند و مذاکرات را به یک تمرین آشفته تبدیل می‌کند که در چرخه‌ای از خواسته‌های اسرائیل گرفتار شده است و پس از هر دور به نقطه اول بازمی‌گردد.

بر این اساس می‌توان گفت که شکست مذاکرات مستقیم یک شکست دیپلماتیک بزرگ و نیز یک شکست داخلی برای دولت این کشور به‌شمار می‌رود، این شکست در درجه‌اول به‌معنای ادامه اشغال نامحدود جنوب لبنان توسط اسرائیل و نشان‌دهنده شکست دولت لبنان در تحقق وعده‌هایش برای گسترش کنترل خود بر تمام خاک لبنان است و البته روایت حزب‌الله درباره لزوم حفظ سلاح‌های آن را تأیید می‌کند.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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