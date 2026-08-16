شرط استقلال برای بازگشت ماشاریپوف

جوان آنلاین: جلالالدین ماشاریپوف، هافبک - وینگر ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که مدتی طولانی به دلیل مصدومیت از تمرینات این تیم دور بود، در روزهای اخیر شرایط بهتری پیدا کرده و در تمرینات آبیپوشان نیز عملکرد خوبی داشته است.
ماشاریپوف که یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال محسوب میشود، در تمرینات اخیر توانسته بدون مشکل خاصی کار کند و آمادگی خود را به کادر فنی نشان دهد. با این حال، سابقه مصدومیتهای متوالی این بازیکن باعث شده کادر فنی استقلال در خصوص بازگشت او به مسابقات با احتیاط بیشتری عمل کند.
در همین راستا، کادر فنی استقلال قصد ندارد برای بازگشت ماشاریپوف عجله کند و استفاده از این بازیکن در دیدارهای پیش رو منوط به تأیید نهایی کادر پزشکی و اطمینان از آمادگی کامل او خواهد بود.
استقلالیها در صورت تأیید کادر پزشکی و آمادگی ۱۰۰ درصدی ماشاریپوف، از این بازیکن در مسابقات پیش رو استفاده خواهند کرد تا ضمن بهرهگیری از تواناییهای فنی او، از تشدید یا تکرار مصدومیتش نیز جلوگیری شود.
ماشاریپوف یکی از مهرههای مهم استقلال در خط میانی و هجومی است و بازگشت کامل او میتواند گزینههای بیشتری در اختیار کادر فنی این تیم برای ادامه رقابتهای فصل قرار دهد.