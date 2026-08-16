جوان آنلاین: معاونان شرکت برق حرارتی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، از ثبت رکوردهای جدید در صنعت برق حرارتی، افزایش ۲۰۲۸ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور و آمادگی ۹۸.۸ درصدی نیروگاهها در روز اوج مصرف خبر دادند؛ عملکردی که با وجود شرایط جنگی و آسیب به برخی نیروگاهها محقق شده است.
به گزارش مهر، مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، با اشاره به عملکرد نیروگاهها در اوج مصرف امسال اظهار کرد: نرخ خروج اضطراری نیروگاههای حرارتی به حدود ۱.۲ درصد رسیده که یک رکورد تاریخی محسوب میشود.
وی افزود: در روز ۵ مردادماه که پیک مصرف برق کشور ثبت شد، ۹۸.۸ درصد نیروگاهها در مدار تولید قرار داشتند و حدود ۴۷۵ مگاوات از ظرفیت نیروگاهها در حین بهرهبرداری دچار خروج اضطراری شد که با احتساب این میزان، نرخ خروج اضطراری واقعی به حدود نیم درصد میرسد.
افزایش ۲۰۲۸ مگاواتی ظرفیت تولید برق
روحالله اسپنانی، معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی، نیز در این نشست از افزایش ۲۰۲۸ مگاواتی ظرفیت جدید تولید برق کشور خبر داد و گفت: این ظرفیت در قالب ۱۵ پروژه به شبکه اضافه شده و حدود ۷۵ درصد برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی امسال محقق شده است.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید برق نسبت به سال گذشته حدود ۴۲ درصد رشد داشته است و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت حدود ۲۹۲ مگاوات در مسیر راهاندازی قرار دارد.
اسپنانی همچنین از یک واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی در سبزوار خبر داد که در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
رکورد ۹۹ روزه در نصب واحد نیروگاه نکا
معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی با اشاره به یکی از پروژههای شاخص امسال اظهار کرد: واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی نیروگاه نکا در مدت ۹۹ روز نصب و راهاندازی شد. وی گفت: این مدت زمان در پروژههای مشابه که معمولاً حدود ۷ تا ۸ ماه به طول میانجامد، یک رکورد محسوب میشود و رکورد قبلی نیروگاه نکا نیز از حدود ۱۳۰ روز به ۹۹ روز کاهش یافته است.
نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در سبلان
اسپنانی همچنین از راهاندازی نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور در دامنههای سبلان خبر داد و گفت: این نیروگاه با ظرفیت ۵.۴ مگاوات بهصورت آزمایشی وارد مدار شده و بدون مصرف سوخت فسیلی، با استفاده از بخار طبیعی موجود در اعماق زمین برق تولید میکند.
وی افزود: این نیروگاه میتواند حدود ۹۵ درصد ایام سال بدون وقفه در مدار تولید باشد و نمونه مشابهی از این فناوری در ایران وجود نداشته است.
رودشور؛ نیروگاهی با راندمان ۵۸ درصد
معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی نیروگاه رودشور را از دیگر پروژههای شاخص دانست و اظهار کرد: واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات، بزرگترین واحد بخاری سیکل ترکیبی کشور و منطقه است.
اسپنانی افزود: راندمان نیروگاه رودشور به حدود ۵۸ درصد میرسد و بهرهبرداری از آن سالانه حدود ۷۰۰ میلیون لیتر صرفهجویی سوخت به همراه دارد. وی ادامه داد: تولید برق واحد بخار رودشور بدون نیاز به مصرف سوخت جدید انجام میشود و حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت دیگر نیز در بخش واحدهای بخار سیکل ترکیبی قابل توسعه است.
عقبافتادگی ۱۳ هزار مگاواتی تعمیرات جبران شد
مرادی در ادامه با تشریح وضعیت تعمیرات نیروگاهها گفت: برنامه تعمیرات نیروگاهی سال گذشته حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، اما محدودیت سوخت، شرایط جنگی، تعطیلات و محدودیتهای کاری موجب شد حدود ۱۳ هزار مگاوات از برنامه تعمیرات عقب بیفتد.
وی افزود: برای جبران این عقبافتادگی، در فروردینماه امسال ۲۰ هزار و ۴۵۱ مگاوات تعمیرات انجام شد که تقریباً دو برابر برنامه پیشبینیشده برای این ماه بود.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: با مجموعه این اقدامات، در روز ۵ مردادماه و همزمان با پیک مصرف، ۹۸.۸ درصد نیروگاهها آماده تولید و در مدار بودند.
آسیب نیروگاهها در جنگ؛ تداوم تولید برق
مرادی با اشاره به آسیب برخی نیروگاهها در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: نیروگاههای بندرعباس، هنگام و خرمشهر و همچنین نیروگاه فولاد مبارکه و برخی نیروگاههای پتروشیمی در جریان حوادث آسیب دیدند.
وی افزود: بسیاری از این حوادث برای حفظ آرامش مردم رسانهای نشد، اما نیروگاههای آسیبدیده دولتی در کوتاهترین زمان ممکن به مدار تولید بازگشتند و اجازه داده نشد هیچ نیروگاهی بهطور کامل تعطیل شود.
مرادی گفت: کارکنان نیروگاهها حتی در شرایط تهدید و احتمال حمله، در اتاقهای فرمان حضور داشتند تا تولید برق استمرار داشته باشد.
۹۰ درصد تجهیزات تعمیرات نیروگاهی داخلی است
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی همچنین از داخلیسازی بخش عمده تجهیزات تعمیرات نیروگاهی خبر داد و گفت: حدود ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز تعمیرات نیروگاهی در داخل کشور تأمین میشود.
وی افزود: انجام تعمیرات در داخل کشور از خروج حدود ۴۰ میلیون یورو ارز جلوگیری کرده و دانش فنی تعمیرات نیروگاهی بهطور کامل در داخل کشور وجود دارد.
ذخایر سوخت نیروگاهها به ۸۲ درصد رسید
مرادی با اشاره به برنامهریزی برای زمستان گفت: ظرفیت مخازن سوخت نیروگاهها در حال حاضر به حدود ۸۲ درصد رسیده و تعمیرات مورد نیاز برای فصل سرد نیز با برنامهریزی بیشتری در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی هفتهای گرم در روزهای آینده، از مردم خواست با مدیریت و صرفهجویی در مصرف برق، صنعت برق را همراهی کنند.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به برگزاری کنکور در پایان هفته جاری گفت: صنعت برق آمادگی کامل برای تأمین برق مراکز برگزاری کنکور را دارد و همراهی مردم در مدیریت مصرف میتواند به تأمین برق پایدار این مراکز کمک کند.