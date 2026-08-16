کد خبر: 1374123
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه عبری: باید می‌دانستیم حزب‌الله به حمله به علی‌الطاهر پاسخ می‌دهد

لبنان یک رسانه عبری ضمن اشاره به تحولات ارتفاعات علی الطاهر، اعلام کرد که تصمیم‌گیرندگان درباره تحرکات در این منطقه باید پیش‌بینی می‌کردند که حزب‌الله به آن واکنش نشان خواهد داد.

جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از «راویو دروکر»، تحلیلگر کانال ۱۳ عبری، گرارش دادند: کسی که تصمیم به حرکت در منطقه علی الطاهر گرفت، باید می‌دانست که حزب‌الله پاسخ خواهد داد.

به گزارش ایسنا، تحلیلگر کانال ۱۳ عبری ادامه داد بار دیگر، همانند ماجرای بمب انفجاری مرگبار، نخست‌وزیر و ارتش مدعی هستند که حزب‌الله آتش‌بس را نقض کرده است. اما روند وقایع این است که اسرائیل در ارتفاعات علی الطاهر فعالیت می‌کند و حزب‌الله این اقدام را نقض آتش‌بس می‌داند و در پاسخ، یک پهپاد بمب‌گذاری‌شده ارسال می‌کند.

از سوی دیگر، خبرنگار کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم در واکنش به زخمی شدن ۳ نظامی صهیونیست، حملات سنگین و گسترده‌ای را علیه ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی این منطقه را به صورت متوالی و با حجم بالای آتش هدف قرار داده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه مناطقی میان علی الطاهر و دبشه در شهرستان النبطیه واقع در جنوب لبنان را بمباران کردند.

شبکه المیادین با اعلام این خبر افزود: هم‌زمان، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از سلاح‌های سبک اقدام به تیراندازی و اجرای عملیات پایش آتش به سمت ارتفاعات علی الطاهر کردند. همچنین توپخانه این رژیم، این ارتفاعات را با گلوله‌های فسفری هدف قرار داد.

گزارش‌ها همچنین از شنیده‌شدن صدای انفجار و تیراندازی شدید در اطراف تپه علی الطاهر حکایت دارد و منابع محلی از ناکام‌ماندن تلاش نیروهای رژیم صهیونیستی برای پیشروی به سمت این ارتفاعات در نتیجه عملیات رزمندگان حزب‌الله خبر داده‌اند.

این حملات در حالی ادامه دارند که جنوب لبنان در روزهای گذشته بارها هدف حملات هوایی، توپخانه‌ای و تلاش‌های زمینی نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

آیا تپه‌ها به میدان نبرد تبدیل می‌شوند؟

تلویزیون العربی گزارش داد نگرانی‌ها محدود به حوزه سیاسی نیستند. ارزیابی‌های نظامی نشان می‌دهد که هرگونه عملیات اسرائیل برای تصرف ارتفاعات علی الطاهر می‌تواند طولانی و پیچیده باشد، به ویژه با توجه به آمادگی گزارش شده حزب‌الله برای جلوگیری از سقوط این مکان.

در همین حال، دامنه تشدید تنش اسرائیل در جنوب لبنان گسترش یافته و روستاها و مناطق جدیدی را در منطقه نبطیه در بر گرفته است، که همزمان با هدف قرار دادن و بمباران خانه‌ها و ساختمان‌ها در منطقه است.

موقعیتی استراتژیک مشرف به مسیرهای حیاتی

برای درک اهمیت ارتفاعات علی الطاهر، داستان با جغرافیا آغاز می‌شود. این تپه‌ها در حومه نبطیه الفوقا، در شمال رودخانه لیطانی واقع شده‌اند و بر منطقه نبطیه، منطقه اقلیم التفاح، دره لیطانی و محور خردلی مشرف هستند و به آنها اهمیت قابل توجهی برای نظارت و مشاهده مسیرهای حرکت در منطقه می‌دهند.

اهمیت این مکان نه تنها از ارتفاع آن ناشی می‌شود، بلکه طبق ارزیابی‌های نظامی، از سیستم دفاعی‌ای که حزب‌الله از زمان عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در این منطقه ایجاد کرده است، نیز ناشی می‌شود. پرونده علی الطاهر فراتر از بُعد نظامی است و به موضوعی محوری در روند سیاسی و مذاکره تبدیل شده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنگ لبنان ، حزب الله لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

قبوض نجومی برق!

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

قاتل: قصد سرقت داشتم

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

عراقچی: تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار