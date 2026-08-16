جوان آنلاین: رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از «راویو دروکر»، تحلیلگر کانال ۱۳ عبری، گرارش دادند: کسی که تصمیم به حرکت در منطقه علی الطاهر گرفت، باید میدانست که حزبالله پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایسنا، تحلیلگر کانال ۱۳ عبری ادامه داد بار دیگر، همانند ماجرای بمب انفجاری مرگبار، نخستوزیر و ارتش مدعی هستند که حزبالله آتشبس را نقض کرده است. اما روند وقایع این است که اسرائیل در ارتفاعات علی الطاهر فعالیت میکند و حزبالله این اقدام را نقض آتشبس میداند و در پاسخ، یک پهپاد بمبگذاریشده ارسال میکند.
از سوی دیگر، خبرنگار کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم در واکنش به زخمی شدن ۳ نظامی صهیونیست، حملات سنگین و گستردهای را علیه ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی این منطقه را به صورت متوالی و با حجم بالای آتش هدف قرار داده است.
جنگندههای رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه مناطقی میان علی الطاهر و دبشه در شهرستان النبطیه واقع در جنوب لبنان را بمباران کردند.
شبکه المیادین با اعلام این خبر افزود: همزمان، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از سلاحهای سبک اقدام به تیراندازی و اجرای عملیات پایش آتش به سمت ارتفاعات علی الطاهر کردند. همچنین توپخانه این رژیم، این ارتفاعات را با گلولههای فسفری هدف قرار داد.
گزارشها همچنین از شنیدهشدن صدای انفجار و تیراندازی شدید در اطراف تپه علی الطاهر حکایت دارد و منابع محلی از ناکامماندن تلاش نیروهای رژیم صهیونیستی برای پیشروی به سمت این ارتفاعات در نتیجه عملیات رزمندگان حزبالله خبر دادهاند.
این حملات در حالی ادامه دارند که جنوب لبنان در روزهای گذشته بارها هدف حملات هوایی، توپخانهای و تلاشهای زمینی نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
آیا تپهها به میدان نبرد تبدیل میشوند؟
تلویزیون العربی گزارش داد نگرانیها محدود به حوزه سیاسی نیستند. ارزیابیهای نظامی نشان میدهد که هرگونه عملیات اسرائیل برای تصرف ارتفاعات علی الطاهر میتواند طولانی و پیچیده باشد، به ویژه با توجه به آمادگی گزارش شده حزبالله برای جلوگیری از سقوط این مکان.
در همین حال، دامنه تشدید تنش اسرائیل در جنوب لبنان گسترش یافته و روستاها و مناطق جدیدی را در منطقه نبطیه در بر گرفته است، که همزمان با هدف قرار دادن و بمباران خانهها و ساختمانها در منطقه است.
موقعیتی استراتژیک مشرف به مسیرهای حیاتی
برای درک اهمیت ارتفاعات علی الطاهر، داستان با جغرافیا آغاز میشود. این تپهها در حومه نبطیه الفوقا، در شمال رودخانه لیطانی واقع شدهاند و بر منطقه نبطیه، منطقه اقلیم التفاح، دره لیطانی و محور خردلی مشرف هستند و به آنها اهمیت قابل توجهی برای نظارت و مشاهده مسیرهای حرکت در منطقه میدهند.
اهمیت این مکان نه تنها از ارتفاع آن ناشی میشود، بلکه طبق ارزیابیهای نظامی، از سیستم دفاعیای که حزبالله از زمان عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در این منطقه ایجاد کرده است، نیز ناشی میشود. پرونده علی الطاهر فراتر از بُعد نظامی است و به موضوعی محوری در روند سیاسی و مذاکره تبدیل شده است.