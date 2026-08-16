نارضایتی مردم آمریکا از ترامپ در حوزه اقتصاد و جنگ علیه ایران

نتایج یک نظرسنجی انجام شده در آمریکا حاکی از نارضایتی مردم این کشور از عملکرد اقتصادی ترامپ و سیاست های وی در قبال تجاوز به ایران است.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی منتشرشده از سوی روزنامه فایننشال تایمز نشان می دهد که بیش از نیمی از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند وضعیت مالی آنها از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت بدتر شده است.

بر اساس این گزارش، ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند وضعیت مالی آنها بدتر شده است.

همچنین ۶۴ درصد از آنها معتقدند اقتصاد آمریکا در مسیر نادرستی حرکت می کند.

بر اساس این نظرسنجی، ترامپ پایین ترین میزان رضایت مردمی از عملکرد خود را در زمینه مقابله با تورم و گرانی ثبت کرده است به طوری که ۶۴ درصد از شرکت کنندگان سیاست های او در این زمینه را رد کرده و تنها ۲۱ درصد از آن حمایت کرده اند. در زمینه تجاوز علیه ایران نیز ۵۴ درصد عملکرد او را رد و تنها ۲۷ درصد آن را تأیید کرده اند.

فایننشال تایمز گزارش داد که نتایج این نظرسنجی با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای آمریکا در ۳ نوامبر آینده اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این انتخابات یک سوم اعضای سنا و تمامی اعضای مجلس نمایندگان انتخاب خواهند شد و هر دو مجلس در حال حاضر تحت کنترل جمهوری خواهان هستند.