عضو «مرکز توسعه عراق» با اشاره به نقش راهبردی گروه‌های مقاومت در بیرون راندن نظامیان آمریکایی، از تحرکات آمریکا علیه مقاومت عراق پرده برداشت و از دولت بغداد خواستار مانع تحرکات سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شود.

جوان آنلاین: « «عدنان التمیمی» گفت: گروه‌های مقاومت عراق نقش مهمی در مقابله با اشغالگری آمریکا ایفا کردند و تعداد قابل توجهی شهید و مجروح برای بیرون راندن این نیروها و بازگرداندن حاکمیت به کشور تقدیم کردند. بنابراین، این گروه‌ها خون پاک خود را برای امنیت و ثبات کشور تقدیم کردند.

این عضو مرکز توسعه عراق افزود: تلاش‌های رسانه‌های مغرض برای تحریف حقایق و بی‌اعتبار کردن گروه‌های مقاومت برای عموم مردم عراق که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، آشکار است. تلاش‌های واشنگتن و دیگران برای دخالت در امور عراق و اعمال وتو بر حضور این گروه‌ها، دخالتی غیرقابل قبول و مردود است.

التمیمی تاکید کرد: گروه‌های مقاومت در حمایت از امنیت و ثبات عراق نقش مهمی داشته‌اند اما اکنون تحرکاتی برای متهم کردن آنها در جریان است.

او از دولت خواست تمام تمرکز خود را بر اخراج نیروهای خارجی اعم از نیروهای ترکیه‌ یا آمریکا قرار دهد و فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را که سعی بر تضعیف امنیت و ثبات کشور دارند، متوقف کند.

التمیمی تصریح کرد: اطلاعات زیادی در این زمینه وجود دارد و فرماندهان امنیتی حتی وجود هسته‌های خفته وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را که به دنبال برهم زدن اوضاع عراق هستند، برملا کرده‌اند.

پیش از این نیز «حسین علی الموسوی» سخنگوی جنبش «النجبا» با انتقاد از طرح انحصار سلاح در عراق هشدار داد که این طرح صرفاً سلاح گروه‌های مقاومت را هدف قرار داده و تحت فشار و دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح شده است.