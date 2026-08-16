حملات موشکی انصارالله یمن به «المخا»

منابع خبری از حملات جدید انصارالله یمن به مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در منطقه المخا خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه خبری العربیه به نقل از نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن ادعا کرد که انصارالله در حملاتی موشکی و پهپادی منطقه المخا را هدف قرار داد. این نیروها همچنین ادعا کردند که یک فروند موشک بالستیک به خیابان الکهرباء (برق) در منطقه المخا اصابت کرده است.

اخیرا نیز منابع خبری از هدف قرارگرفتن بندر المخا در جنوب یمن با پنج فروند موشک بالستیک توسط نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله خبر دادند و اعلام کردند در پی این حمله موشکی، آتش‌سوزی در یکی از انبارها رخ داد.

همچنین برخی رسانه‌های یمن از هدف قرارگرفتن مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در بندر المخا توسط نیروهای مسلح یمن خبر دادند.