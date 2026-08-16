کد خبر: 1374117
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

عقب نشینی گام‌به‌گام واشنگتن از اهداف جنگ علیه ایران

واشنگتن تارنمای شبکه خبری سی ان ان در تحلیل مصاحبه اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا نوشت که به نظر می رسد تغییر و تلطیف اهداف دولت ترامپ در جنگ با ایران نشان دهنده دستاورد ناچیز واشنگتن در این درگیری است.

جوان آنلاین: این رسانه نزدیک به دموکرات ها نوشت که یکی از بزرگترین مشکلات دولت آمریکا در خروج از جنگ علیه ایران، فهرست اهداف بسیار مطلق‌گرایانه‌ای است که دونالد ترامپ و تیم وی ارائه داده‌اند.

این اهداف شامل تسلیم کامل حکومت ایران و تغییر آن، عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و خاتمه حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه بوده است.

با طولانی شدن جنگ که اکنون در ششمین ماه خود قرار دارد، این فهرست اهداف به طرز چشمگیری تغییر کرده و کاهش یافته است. اکنون به نظر می‌رسد جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، این اهداف را به تازگی و به شیوه‌ای قابل توجه کاهش داده که این امر نشان دهنده آن است که دولت ممکن است به اهدافی کمتر و حتی بسیار کمتر رضایت دهد.

ونس در مصاحبه پنجشنبه (۲۲ خرداد) در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز در مورد آنکه جنگ جاری چگونه پایان خواهد یافت، ۲ هدف را مطرح کرد و گفت: هدف شماره یک آن است که نفت و گاز را برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور ارزان نگه داریم. هدف شماره ۲ این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد.

به نوشته سی ان ان، این فهرست پیشین اهداف دولت نبوده و اولویت بندی مورد نظر ونس، قابل توجه است.

دولت آمریکا تقریباً همیشه عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را به عنوان نگرانی اصلی توصیف کرده است.

سی ان ان با اشاره به تغییر اهداف واشنگتن در طول جنگ با ایران نوشت: در گذشته در فهرست‌ اهداف دولت ترامپ از جنگ با ایران پایان دادن به تأمین مالی گروه‌های نیابتی دیده می شد، در حالی که در برخی فهرست های دیگر چنین چیزی مطرح نبود. برخی از فهرست ها به نابودی زیرساخت‌های موشکی ایران اشاره کردند، در حالی که برخی دیگر آن را حذف کرده بودند. برخی به خلاص شدن از شر نیروی هوایی و دریایی ایران اشاره کردند، اما برخی دیگر فقط به نیروی دریایی اشاره کرده بودند.

اما نکته کلیدی اینجاست که در هیچ یک از این فهرست‌ها پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز در آمریکا درج نشده بود و با توجه به اینکه تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ باز بود، این هدف خاص را می‌توان به عنوان بازگشت به وضعیت قبل از وقوع جنگ تعبیر کرد و خلع سلاح هسته‌ای تنها هدفی است که نشان دهنده یک دستاورد جدید است.

در واقع، تأکید جدید برخی در دولت بر قیمت پایین بنزین، جدیدترین نشانه از تقلیل اهداف برای آماده شدن برای خاتمه جنگی است که با اهداف اولیه ترامپ فاصله زیادی دارد.

تا ماه مه(اردیبهست)، مشخص شد که دولت دیگر قصد ندارد بر اهداف خاصی تأکید کند.

تا ماه ژوئن، دولت ترامپ تفاهم‌نامه‌ای را با ایران امضا کرد که به ندرت به اهداف اصلی آمریکا اشاره می‌کرد.

در بیش از دو ماه گذشته نیز به نظر می رسد که شاید ترامپ در مواضع خود خواسته‌های هسته‌ای را کاهش داده است.

در حالی که دولت پیش از این بر تحویل اورانیوم غنی‌شده ایران تأکید داشت، ترامپ دم از آن زده که آسیب وارد شده به برنامه هسته‌ای ایران آنچنان بوده که مواد هسته‌ای در اعماق زمین دفن شده و دسترسی به آنها غیرممکن است. وی همچنین در مورد نحوه نظارت فضایی دولت آمریکا برای اطمینان یافتن از عدم تلاش ایران برای بازیابی این مواد صحبت کرده است.

او حتی ادعا کرده است که ایران خلع سلاح هسته‌ای شده است.

به عبارت دیگر، ترامپ به کسی می ماند که می‌داند شاید نتوان ایران را وادار به پذیرش یک توافق هسته‌ای محدودکننده کرد.

اظهار نظر مقام های دولت او در مورد قیمت انرژی به عنوان "هدف شماره یک" کاملاً با عقب نشینی از اهداف سخت و سریعی که دولت تعیین کرده بود، مطابقت دارد.

اگر در حال حاضر بازگشت به وضعیت پیش از جنگ واقعاً "هدف شماره یک" باشد، این خود گویای دستاورد اندک آمریکا در این جنگ است.

برچسب ها: واشنگتن ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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