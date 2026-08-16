رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با اشاره به تداوم جنایات رژیم اسرائیل در کشورش گفت که توافق چارچوب بی نتیجه بوده و مذاکره ابزاری برای پوشش تجاوزهای مکرر این رژیم است.

جوان آنلاین: «تیمور جنبلاط» ضمن محکوم کردن تجاوزهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و جنایت روز شنبه این رژیم در شهرکهای انصار و دیرالزهرانی اظهار داشت: حملات مداوم اسرائیل علیه غیرنظامیان تأیید می‌کند که توافق چارچوب سه‌جانبه تاکنون هیچ نتیجه ملموسی در عمل نداشته است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و بازگشت ساکنان به روستاها و آغاز روند بازسازی، نقشه منتشر شده توسط وزارت خارجه این رژیم را که الحاق بخش‌هایی از خاک لبنان به سرزمین های اشغالی فلسطین را نشان می‌دهد، محکوم کرد.

جنبلاط ادامه داد: این رخداد تصادفی نیست بلکه گواهی خطرناک بر سیاست های طمع ورزانه اسرائیل دارد، این نقشه تأیید می‌کند که تل آویو تمام تلاش‌ها برای مذاکره و دستیابی به توافق را نادیده می‌گیرد و این اقدامات توسعه طلبانه هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسند.

این نماینده لبنانی اضافه کرد: نباید به اسرائیل اجازه داده شود از مذاکرات به عنوان پوششی برای تجاوز مداوم خود و تحمیل واقعیت های میدانی جدید استفاده کند.

وی از دولت لبنان خواست که با توجه به رویدادهای میدانی در رویکرد خود تجدید نظر کرده و حاکمیت کشور و تمامیت ارضی را مورد توجه قرار دهد و مانع از وارد شدن گزندی به آن شود.

رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس، حملات خود را به لبنان تشدید کرده و حملات روز شنبه آن به شهرک های انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور ده ها شهید و زخمی برجا گذاشت.

پیش از این وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در پلتفرم «ایکس» نقشه ای درباره سوءتغذیه کودکان منتشر کرد که در آن لبنان بدون بخش هایی از جنوب خود و درون محدوده ترسیم شده برای سرزمین های اشغالی نشان داده شده است.

این نقشه جنجال گسترده ای ایجاد و حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه‌ای این اقدام را بشدت محکوم کرد و آن را تأییدی آشکار بر «طمع‌های همیشگی» اسرائیل نسبت به خاک و منابع لبنان دانست.

حزب الله در این بیانیه اعلام کرد که انتشار این نقشه «حقیقتی غیرقابل انکار» را آشکار کرده و نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی هرگز از اهداف تجاوزکارانه خود دست برنداشته است.