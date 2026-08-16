رسانه آمریکایی: کنترل آمریکا بر تنگه هرمز «دروغی بزرگ» است

جوان آنلاین: ام اس نَو در گزارشی با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد، این روایت را خلاف واقعیتهای جنگ با ایران دانست و نوشت ترامپ با لفاظی درباره برتری آمریکا تلاش میکند واقعیتی متفاوت را پنهان کند؛ و آن واقعیت آن است که ایران در حال افزایش اهرمهای فشار خود است.
به نوشته این رسانه، تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان به بخش کوچکی از سطح پیش از جنگ محدود شده، چرا که آمریکا قادر نیست عبور امن کشتیهای تجاری را تضمین کند و موشکها، پهپادها و شناورهای ایرانی همچنان تهدیدی جدی محسوب میشوند.
این گزارش همچنین به حملات ایران به سه پایگاه آمریکا در اردن اشاره کرده و نوشته است ایران در ماه ژوئیه به مدت پنج روز این پایگاهها را با موشکهای پیشرفته هدف قرار داد و در این حملات سه نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند و چند فروند هواپیما نیز آسیب دیدند.
ام اس نَو همچنین با استناد به گزارش نیویورکتایمز اعلام کرد پنتاگون در جریان جنگ بیش از ۱۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت مصرف کرده و کمتر از ۱۷۰۰ فروند از این موشکها در ذخایر آمریکا باقی مانده است؛ در حالی که آمریکا در کل سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۶۰۰ فروند از این موشکها تولید کرده بود.
از سوی دیگر، آمریکا حدود یکچهارم ناوگان پهپادهای ریپر خود را نیز در جریان جنگ با ایران از دست داده است؛ پهپادهایی که هر فروند آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد.
این رسانه آمریکایی نتیجه گرفته است که توان ایران برای محدودکردن عبور و مرور در تنگه هرمز و وادار کردن آمریکا به مصرف گسترده تسلیحات پیشرفته و گرانقیمت، نشان میدهد تهران در حال کسب مهارت بیشتر در جنگ نامتقارن است.
ام اس نَو همچنین به گزارشهایی درباره تغییر مسیر مخفیانه ترامپ هنگام خروج از ترکیه اشاره کرده و نوشته است این اقدام، برخلاف ادعای ترامپ درباره نابودی توانمندیهای ایران، عمق نگرانی مقامهای امنیتی آمریکا از توان ایران را نشان میدهد.
در نهایت، این رسانه معتقد است عقبنشینی ترامپ از تهدیدهای خود برای تشدید جنگ، نشانهای از پذیرش همین واقعیت است؛ هرچند رئیسجمهور آمریکا تمایلی ندارد این واقعیت را به افکار عمومی آمریکا بگوید.