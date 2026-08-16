حملات ارتش یمن به مواضع مزدوران سعودی در المخا

نیروهای مسلح یمن وابسته یمن امروز -یکشنبه- محل استقرار نیروهای وابسته به عربستان در شهر المخا را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند.

جوان آنلاین: رسانه‌های وابسته به دولت مستعفی یمن که تحت حمایت ریاض قرار دارد، امروز نوشتند که نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک و پهپاد شهر المخا را هدف قرار داد.

به گزارش ایسنا، همچنین پایگاه خبری صابرین نیوز در کانال تلگرامی خود گزارش داد در این حمله تعدادی از نیروهای دولت مستعفی یمن زخمی شدند.

به گزارش صابرین نیوز، نیروهای مسلح یمن در حمله به شهر المخا، محل حضور نیروهای وابسته به عربستان را هدف قرار دادند.

حملات به مواضع نیروهای مزدور وابسته به عربستان توسط صنعا در چارچوب طرحی پیشگیرانه برای ایجاد ناامنی در یمن انجام می‌شود. این حملات پیشگیرانه پس از آن صورت گرفت که صنعا اطلاعات دقیقی دریافت کرد که تأیید می‌کرد نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی مقدمات خود را برای تشدید اوضاع در خطوط مقدم و حمله به مناطق تحت کنترل دولت صنعا نهایی کرده‌اند؛ این حملات منجر به خنثی شدن این طرح شد.