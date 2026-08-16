وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از یک روز خونین در لبنان، باز هم تهدید کرد که هیچ حسابی باز نخواهد ماند و حملات متوقف نخواهند شد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه، یک روز پس از تشدید گسترده تنش‌ها در جنوب لبنان، در صفحه خود در پلتفرم ایکس به «وارد کردن ضربه‌ای سخت» تهدید کرد.

به گزارش ایسنا، کاتس در ادامه اظهارات گستاخانه و مدعیانه خود در ایکس نوشت: «هیچ حسابی در هیچ میدانی باز نخواهد ماند، ما در دفاع از سربازان و شهروندان خود به شدت حمله خواهیم کرد.»

کاتس در حالی این سخنان تهدیدآمیز و گستاخانه را منتشر کرده که در حملات هوایی روز شنبه رژیم اشغالگر صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۱ تن از جمله سه کودک به شهادت رسیدند و این بالاترین آمار تلفات روزانه از زمان امضای توافق‌ چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی در اواخر ژوئن است.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این رابطه مدعی شد که حملات هوایی این رژیم به شهرک «انصار» در جنوب لبنان، «یک مقام نظامی حزب‌الله را هدف قرار داده و این حمله در پاسخ به عملیات حزب‌الله علیه نیروهای آن بوده است.»

ارتش اشغالگر صهیونیستی در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد که «نیروهایش به یک مقر فرماندهی حزب‌الله حمله کرده و علی سمیر الحاج حسن، فرمانده یگان نوار غزه در نیروی رضوان را به شهادت رسانده است.»

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد: در حمله به شهرک انصار، هفت نفر از جمله ۳ کودک و ۲ زن شهید شدند.

به گزارش این وزارتخانه، در حمله دیگری به «دیرالزهرانی»، چهار نفر شهید و ۱۷ نفر دیگر از جمله یک کودک و ۱۱ زن زخمی شدند.

در همین رابطه ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان با اشاره به شهادت تمامی اعضای یک خانواده لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک انصار، این حملات را «پیام روشنی برای روند مذاکرات و تلاش‌های آمریکا برای اجرای توافق‌ چارچوب میان ۲ طرف» دانست.

در مقابل سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که «حملات اسرائیل علیه حزب الله باید به مذاکرات شتاب بیشتری بدهد و آنها را جدی‌تر کند نه برعکس!»

حزب‌الله لبنان نیز در این رابطه تاکید کرد که «مقامات لبنانی نباید مسیر تحقیرآمیز مذاکرات مستقیم با اسرائیل را ادامه دهند چراکه حملات و تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل شرایط، نمی‌تواند ادامه یابد و به شکل مناسبی پاسخ داده خواهد شد.