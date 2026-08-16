کد خبر: 1374108
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

کاتس پس از روز خونین لبنان: جنگ متوقف نمی‌شود

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از یک روز خونین در لبنان، باز هم تهدید کرد که هیچ حسابی باز نخواهد ماند و حملات متوقف نخواهند شد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه، یک روز پس از تشدید گسترده تنش‌ها در جنوب لبنان، در صفحه خود در پلتفرم ایکس به «وارد کردن ضربه‌ای سخت» تهدید کرد.

به گزارش ایسنا، کاتس در ادامه اظهارات گستاخانه و مدعیانه خود در ایکس نوشت: «هیچ حسابی در هیچ میدانی باز نخواهد ماند، ما در دفاع از سربازان و شهروندان خود به شدت حمله خواهیم کرد.»

کاتس در حالی این سخنان تهدیدآمیز و گستاخانه را منتشر کرده که در حملات هوایی روز شنبه رژیم اشغالگر صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۱ تن از جمله سه کودک به شهادت رسیدند و این بالاترین آمار تلفات روزانه از زمان امضای توافق‌ چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی در اواخر ژوئن است.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این رابطه مدعی شد که حملات هوایی این رژیم به شهرک «انصار» در جنوب لبنان، «یک مقام نظامی حزب‌الله را هدف قرار داده و این حمله در پاسخ به عملیات حزب‌الله علیه نیروهای آن بوده است.»

ارتش اشغالگر صهیونیستی در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد که «نیروهایش به یک مقر فرماندهی حزب‌الله حمله کرده و علی سمیر الحاج حسن، فرمانده یگان نوار غزه در نیروی رضوان را به شهادت رسانده است.»

وزارت بهداشت لبنان نیز  اعلام کرد: در حمله به شهرک انصار، هفت نفر از جمله ۳ کودک و ۲ زن شهید شدند.

به گزارش این وزارتخانه، در حمله دیگری به «دیرالزهرانی»، چهار نفر شهید و ۱۷ نفر دیگر از جمله یک کودک و ۱۱ زن زخمی شدند.

در همین رابطه ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان با اشاره به شهادت تمامی اعضای یک خانواده لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک انصار، این حملات را «پیام روشنی برای روند مذاکرات و تلاش‌های آمریکا برای اجرای توافق‌ چارچوب میان ۲ طرف» دانست.

در مقابل سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که «حملات اسرائیل علیه حزب الله باید به مذاکرات شتاب بیشتری بدهد و آنها را جدی‌تر کند نه برعکس!»

حزب‌الله لبنان نیز در این رابطه تاکید کرد که «مقامات لبنانی نباید مسیر تحقیرآمیز مذاکرات مستقیم با اسرائیل را ادامه دهند چراکه حملات و تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل شرایط، نمی‌تواند ادامه یابد و به شکل مناسبی پاسخ داده خواهد شد.

برچسب ها: یسرائیل کاتس ، جنگ لبنان ، وزیر جنگ اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

قبوض نجومی برق!

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

قاتل: قصد سرقت داشتم

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

عراقچی: تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار