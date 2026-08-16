جوان آنلاین: تمرینات تیم ملی والیبال ایران که خود را برای رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میکند در شرایطی با ۱۵ بازیکن دنبال می شود که قرار است یک بازیکن دیگر هم از این تیم کنار گذاشته شود. در حال حاضر این بازیکنان در اردوی تیم ملی حضور دارند: عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، محمدنیما باطنی، محمد ولیزاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته.
بر خلاف برخی گمانهزنیها، اسماعیل مسافر، آخرین بازیکن خط خورده از تیم ملی نیست و او به دلیل دریافتهای کمنقصش و اینکه تیم ملی در دریافتها مشکلات زیادی دارد عازم ژاپن خواهد شد. پیاتزا به احتمال فراوان از بین محمدنیما باطنی، مبین نصری و یوسف کاظمی، یکی از آنها را از لیست تیم ملی کنار خواهد گذاشت.
تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه تهران را به مقصد روسیه ترک خواهد کرد و پس از حضور در تورنمنت بینالمللی و دیدار با تیمهای روسیه، کوبا و بلاروس در شهر اوفا، دو دیدار دوستانه با تیم باشگاهی دینامو انجام خواهد داد و سپس جهت شرکت در قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی راهی ژاپن میشود.