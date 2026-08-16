جوان آنلاین: غرب آسیا هفته گذشته شاهد اخبار و تحولات مهمی بود که عناوین برخی از این آنها به این شرح است:
- سازمان حشدالشعبی عراق در بیانیهای اعلام کرد دفاتر غیرمجاز اعلام شده توسط وزارت کشور- که مسوولان آن ادعای وابستگی به حشدالشعبی را داشتند، هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند.
- منابع خبری از حمله انصارالله یمن به نیروهای هم پیمان عربستان در استان شبوه خبر دادند.
- دولت عراق اعلام کرد تعویق پاسخ گروههای مقاومت به حملات اخیر عربستان در چارچوب هماهنگیهای دولتی برای مهار تنش و جلوگیری از تبدیل خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه انجام شده است.
- خبرگزاری رویترز گزارش داد که شرکت آرامکو عربستان راهاندازی مجدد پالایشگاه نفت جازان را که اخیرا هدف حمله قرار گرفته بود، تا ۳۰ آگوست (هشتم شهریورماه) به تعویق انداخت.
- نخستوزیر اقلیم کردستان عراق با اشاره به خالی بودن پایگاه هوایی «حریر» از نیروهای نظامی، تأکید کرد که هیچ سرباز آمریکایی در این پایگاه حضور ندارد
- سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که این کشور از تمام تلاشها برای کاهش تنش در منطقه حمایت میکند.
- نیروهای مسلح عراق از انهدام ۸ مخفیگاه متعلق به عناصر گروه تروریستی داعش در پی حملات هوایی در استان کرکوک خبر داد.
- یکی از نمایندگان پارلمان عراق ضمن تاکید بر لزوم خروجِ نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی از این کشور، آن را یک مطالبه حاکمیتی و ملی برشمرد.
- مشاور امور دیپلماتیک رئیس امارات با اشاره به اینکه منطقه نمی تواند به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» ادامه دهد، خواستار برقراری ثبات پایدار شد.
- منابع خبری عرب زبان از حمله موشکی به اردوگاه گروههای تروریستی ضدانقلاب در شمالشرق اربیل و برخاستن دود از محل استقرار این گروهها خبر دادند.
- رئیس هیات مذاکرهکننده دولت یمن با تأکید بر ادامه رایزنیهای منطقهای و بینالمللی، عملیات این کشور علیه کشتیها، تجمعات و اردوگاههای شبهنظامیان وابسته به عربستان در داخل این کشور را پاسخی مشروع به تجاوزات مستمر علیه یمن دانست.
- وزیر خارجه ترکیه در سفری دو روزه برای دیدار با مقامات لیبی به این کشور شمال آفریقا سفر کرد.
- وزارت خارجه دولت موقت سوریه، بیانیه صادره از وزارت خارجه کلمبیا و به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی سوریه را به شدت محکوم کرد.
- پهپادهای عربستان سعودی دو راکت به سمت منطقه «غور المشوات» در شهرستان غمر در صعده واقع در شمال یمن شلیک کردند.
- ترکیه و ایران درباره تقویت امنیت مرزهای مشترک و مبارزه با قاچاق و عبور غیرقانونی گفت وگو کردند.
- منابع خبری از وقوع انفجار مهیب در انبارهای پالایشگاه نفت منطقه الزاویه لیبی در اثر یک حمله پهپادی خبر دادند.
- یک تانکر حامل بنزین در نزدیکی تقاطع داراتو، نزدیک مجتمع مسکونی شهر جیحان در اربیل در اقلیم کردستان عراق واژگون و منجر به آتشسوزی بزرگ در این منطقه شد.
- سخنگوی وزارت کشور دولت موقت سوریه از زخمی شدن ۱۹ عضو نیروهای امنیت داخلی در پی بروز درگیری و ناآرامی در شهر عین العرب در شمال این کشور خبر داد.
- «فیصل بن فرحان بن عبدالله» وزیر خارجه عربستان و «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه در مورد کاهش تنشها برای تضمین امنیت آبراهها در خلیج فارس و دریای سرخ گفت وگو کردند.
- یک منبع نظامی یمنی از هدف قرار گرفتن پالایشگاه نفت شرکت آرامکو در منطقه جیزان عربستان با دو فروند پهپاد خبر داد.
- رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی جنبش النجباء عراق در اظهاراتی تاکید کرد که آمریکا و (رژیم) اسرائیل و مزدوران منطقهای آنها دشمنان اصلی امت اسلامی هستند.
- وزارت دفاع عربستان در بیانیهای از پیوستن رسمی ۱۳ کشور به ائتلاف دفاعی دریایی خبر داد.
- منابع خبری از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به مواضع عناصر تحت حمایت عربستان در بندر المخا واقع در غرب یمن خبر دادند.
- «علی فالح الزیدی» نخستوزیر عراق اعلام کرد که این کشور از اول اکتبر (۹ مهرماه) شاهد هیچگونه حضور نظامی خارجی نخواهد بود.
- وزارت کشور کویت از خنثیسازی طرحی تروریستی از سوی گروه داعش برای حمله به یکی از مراکز حیاتی این کشور با استفاده از پهپاد و بازداشت یک شهروند مرتبط با این گروه خبر داد.
- هیاتی امنیتی از مقامهای ارشد عراق به ریاست رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور وارد عربستان شد تا درباره مجموعهای از پروندههای امنیتی مشترک، از جمله حملات اخیر، موضوع پهپادها و راههای تقویت هماهنگی امنیتی میان دو کشور گفتوگو کند.
- انصارالله یمن با تاکید بر نقش راهبردی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه، آن را سدی محکم و نفوذناپذیر در دفاع از ملت، حاکمیت و استقلال لبنان در برابر زیاده خواهی ها و نقشه های شوم آمریکایی صهیونیستی توصیف کرد.
برخی دیگر از مهمترین عناوین تحولات منطقه عبارتند از:
بغداد و اربیل روند اجرای توافق امنیتی با ایران را بررسی کردند
مقامهای دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در اربیل، در نشستی مشترک روند اجرای مفاد توافق امنیتی میان بغداد و تهران را بررسی کردند؛ توافقی که بر تأمین امنیت مرزها، جلوگیری از نفوذ و قاچاق و تقویت هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل تأکید دارد.
کمیته عالی مسئول اجرای مفاد توافق امنیتی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و عراق در اربیل تشکیل جلسه داد.
در این نشست، هیات امنیتی دولت مرکزی عراق به ریاست «قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی این کشور و هیات اقلیم کردستان به ریاست «ریبَر احمد»، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق حضور داشتند.
بر اساس بیانیه دفتر مشاور امنیت ملی عراق، دو طرف جزئیات و مفاد توافق امنیتی میان عراق و ایران را بررسی کردند؛ توافقی که موضوعاتی از جمله تأمین امنیت مرزها، جلوگیری از نفوذ و قاچاق و حفظ امنیت و ثبات در سراسر عراق را دربرمیگیرد.
در این نشست همچنین میزان اجرای مفاد توافق امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تداوم ارتباط و هماهنگی میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان تأکید شد.
مقامهای عراقی تأکید کردند این هماهنگی باید در چارچوب دستورهای فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و با هدف تأمین منافع و حفظ حاکمیت این کشور ادامه یابد.
منبع ایرنا