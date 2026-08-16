تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

منابع خبری از ورود نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه و پرواز هواپیماهای جنگی ناشناس در مناطق مرزی سوریه و اردن خبر دادند.

جوان آنلاین: نیروهای رژیم صهیونیستی به روستای «صیدا الجولان» در حومه القنیطره واقع در جنوب سوریه تجاوز کرده و با ایجاد یک مرکز ایست و بازرسی نظامی، عابران را تفتیش و بازرسی کردند.

به گزارش ایرنا، شب گذشته نیز نهاد موسوم به «دیده بان حقوق بشر سوریه» از گشت‌زنی و پرواز پرتعداد هواپیماهای جنگی ناشناس در مناطق مرزی میان سوریه و اردن از ساعات پایانی عصر خبر داد.

این نهاد با اعلام این خبر تأکید کرد که جنگنده‌های ناشناس، پروازهای گسترده ای را در نزدیکی مناطق مرزی مشترک سوریه و اردن از ساعات پایانی عصر روز شنبه انجام داده‌اند.

از زمان سقوط بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأء امنیتی، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کرد. همچنین رژیم اسرائیل، بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات راهبردی «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورد.

علاوه بر استان جنوبی القنیطره، استان درعا نیز هدف دهها مورد نقض حریم و تجاوز توسط نظامیان اسرائیل قرار گرفته است با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. در این مدت همچنین حریم هوایی مناطق حومه دمشق و السویداء نیز در چند نوبت نقض شده است.