طوفان و سیل در ایندیانای آمریکا ۶ کشته بر جای گذاشت

جوان آنلاین: مرکز عملیات اضطراری ایندیانا شنبه شب گفت که یک پسربچه چهار ساله، سه زن و ۲ مرد جان خود را از دست داده‌اند. طوفان و سیل از سه‌شنبه در ایندیانا شروع شده است.

به گزارش ایرنا، مایک براون فرماندار ایندیانا اظهار کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وی گفته است که درخواست این ایالت برای اعلام وضعیت اضطراری را تایید و امکان ارائه کمک‌های فدرال به ایندیانا را فراهم خواهد کرد.

طوفان‌هایی که از ایلینوی، ایندیانا، اوهایو و کنتاکی عبور می‌کردند، روز سه‌شنبه برق نزدیک به ۱ میلیون مشترک را قطع کردند.

مایک دیواین فرماندار اوهایو روز سه‌شنبه گفت که یک نفر پس از آن که سیل مانع از رسیدن امدادگران به وی شد، جان خود را از دست داد.