«ابوآلاء الولائی» دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء (ع) عراق با انتقاد شدید از سلطه مالی و اقتصادی آمریکا بر دارایی‌های عراق، خواستار تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، روابط بانکی و خروج از سلطه مالی واشنگتن شد.

جوان آنلاین: وی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از آشکارترین ابعاد نواقص حاکمیت عراق، سلطه‌ اقتصادی، کنترل آمریکا بر اموال و دارایی‌های کشورمان و تصاحب کامل منابع آن و اشغالگری عراق است.

به گزارش ایرنا، الولائی افزود: آیا آزادگان می‌پذیرند که با منابع عراقِ عزیز مانند اعطای یک بخشش و نه به عنوان یک حق حاکمیتی اصیل برای مردم آن رفتار شود.

وی در ادامه افزود: آیا اگر بخواهیم از سلطه مالی و اقتصادی آمریکا، رهایی یابیم و به بازارهای صادراتی و شبکه روابط بانکی تنوع ببخشیم و نیز یک اقتصادی را پایه گذاری کنیم که اختیار تصمیم‌گیری، ثروت و مسیرهای تجاری خود را در دست داشته باشد، خواسته زیاده‌خواهانه‌ای را مطرح کردیم؟

دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء (ع) در پایان تأکید کرد: حاکمیت تنها با کنترل ِسرزمین به تنهایی محقق نمی شود، بلکه این مسأله نیازمند این است که ما به دور از سلطه هرگونه قدرت خارجی، قدرت تصمیم گیری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و مالی را داشته باشیم.