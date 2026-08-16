انفجار در الزاویه؛ لیبی در خاموشی فرو رفت

در سایه حملات پهپادی ناشناس روزهای گذشته در لیبی، یک انفجار دیگر شهر الزاویه را به لرزه درآورد.

جوان آنلاین: شرکت برق لیبی اعلام کرد که در پی ووقع انفجار در نزدیکی نیروگاه برق این کشور فعالیت تعدادی از نیروگاه ها متوقف شده است. این در حالی است که لیبی از یک هفته قبل تاکنون شاهد موج حملات پهپادی ناشناس بوده است.

به گزارش مهر، بر اساس این انفجار برق پایتخت لیبی و شهرهای ساحل غربی تا منطقه جبل نفوسه قطع شد.

شرکت مذکور تاکید کرد که تیم های فنی اقدامات خود را برای شناسایی علت وقوع این انفجار در شهر الزاویه آغاز کرده اند.

تاکنون عامل حملات مذکور مشخص نشده و مقامات لیبی اعلام کرده اند که تحقیقات خود را برای شناسایی طرف های ذی ربط ادامه می دهند.

روز چهارشنبه نیز یک حمله دیگر در جنوب الزاویه باعث قطع برق مناطق گسترده از این شهر شده بود. شهر الزاویه در غرب پایتخت لیبی یکی از شهرهای مهم این کشور از حیث دارا بودن پالایشگاه های نفت و تأسیسات حیاتی به شمار می رود.