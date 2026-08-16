شبکه سی ان ان به محدود شدن خواسته های تیم ترامپ در خصوص جنگ ایران و عقب نشینی از اهداف اولیه اشاره کرد.

سی‌ان‌ان گزارش داد؛

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان گزارش داد، شش ماه پس از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران، مطالبات اولیه واشنگتن به تدریج از کانون توجه خارج شده و فشار فوری دیگری در حال تغییر دادن محور بحث ها است.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش سی ان ان، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جنگ با ایران را با فهرستی از مطالبات بسیار بلندپروازانه آغاز کرد. ترامپ و اعضای تیم او از تسلیم کامل ایران، تغییر نظام، از بین بردن خطر دستیابی تهران به سلاح های هسته ای و پایان حمایت از گروه های نیابتی منطقه ای از جمله حزب الله سخن می گفتند!

با این حال، در ششمین ماه جنگ، اهدافی که به صورت علنی اعلام می شوند به شکل قابل توجهی تغییر کرده اند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در گفت و گو با فاکس نیوز ثبات قیمت انرژی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های هسته ای را اولویت های اصلی اعلام کرد.

وی اضافه کرد: این موضوع درباره اطمینان یافتن از ادامه تزریق نفت و گاز به اقتصاد جهانی از سوی کشورهای خلیج فارس است تا قیمت انرژی ثابت بماند. هدف شماره یک همین است؛ پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز برای آمریکایی ها در سراسر کشور و بدیهی است که هدف شماره دو اطمینان از این است که ایران هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نکند.

اولویت های جدید تیم ترامپ

اظهارات جی دی ونس با موضع قبلی کاخ سفید تفاوت دارد. پیشتر ممانعت از دستیابی به سلاح هسته ای از سوی ایران به عنوان شرط اصلی پایان جنگ مطرح می شد، در حالی که تأمین انرژی ارزان برای آمریکایی ها در میان اهداف نظامی اعلام شده قرار نداشت.

پس از اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا، کارولین لیویت تاکید کرد که هر دو اولویت برای دونالد ترامپ از اهمیت یکسانی برخوردار هستند. این در حالی است که ترامپ پیشتر به طور مستقیم تأثیر شرایط اقتصادی داخل آمریکا بر رویکرد خود در قبال جنگ را رد کرده بود.

پیش از آغاز تجاوز آمریکا تنگه هرمز باز بود. بنابراین هدف کنونی برای تضمین عرضه بدون وقفه نفت و گاز عملا به معنای بازگرداندن بازار انرژی به وضعیت پیش از جنگ است.

فهرست مطالبات از ایران محدود شد

تغییر مواضع تیم ترامپ از ماه می آشکار شد. دولت آمریکا در ماه ژوئن تفاهم نامه ای با ایران امضا کرد که در آن تقریبا اشاره ای به مطالبات کلیدی قبلی نشده بود.

ترامپ همچنین بارها مدعی شده که برنامه هسته ای ایران تاکنون به اندازه کافی آسیب دیده است و ممکن است اورانیوم غنی شده در عمق زیادی دفن شده باشد و امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد.

در چنین شرایطی، تاکید بر ثبات قیمت نفت و گاز نشان می دهد که تیم ترامپ ممکن است برای پایان دادن به جنگ با شرایطی بسیار محدودتر از مطالباتی که در آغاز درگیری اعلام کرده بود، آماده باشد.

لازم به ذکر است عقب نشینی تیم ترامپ از خواسته های قلدرمآبانه خود به دلیل پایداری ایران و باقی ماندن در مواضع خود در کنار بهره بردن از برگ های برنده ای مانند تنگه هرمز صورت گرفته است.