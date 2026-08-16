جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، شکست های پی در پی در جنگ با ایران باعث شده ترامپ به دنبال دستاوردهای سیاسی در خاورمیانه باشد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، آمریکا بهانه های رژیم صهیونیستی برای توجیه حملات علیه لبنان را پذیرفته و انتظار می رود از تل آویو بخواهد در دیگر جبهه ها خویشتن داری به خرج دهد.

لازم به ذکر است که اسرائیل تجاوزات خود را علیه مناطق جنوبی لبنان به بهانه هدف قرار دادن زیر ساخت های حزب الله تشدید کرده و تنها در یکی از این جنایات اعضای یک خانواده هفت نفره را به شهادت رسانده است.

نخست وزیر لبنان نیز روز گذشته گفت که مناطق غیرنظامی و مسکونی از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار می گیرند.