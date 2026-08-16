جوان آنلاین: شبکه بی‌بی‌سی از یک دادگاه فدرال آمریکا خواسته اجازه صدور احضاریه برای دونالد ترامپ جونیور، ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر، داماد ترامپ، را صادر کند تا در پرونده شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ علیه این شبکه، شهادت و اسناد مرتبط با حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را دریافت کند.

ترامپ به دلیل نحوه تدوین بخش‌هایی از سخنرانی خود در مستندی درباره حمله به کنگره از بی‌بی‌سی شکایت کرده و مدعی است تدوین این سخنرانی، معنای سخنان او را تغییر داده و چنین القا کرده که وی هوادارانش را به حمله به ساختمان کنگره تحریک کرده است. بی‌بی‌سی پیش‌تر بابت این تدوین عذرخواهی کرده، اما ادعای ترامپ درباره افترا را رد کرده است.

وکلای بی‌بی‌سی می‌گویند فرزندان ترامپ و کوشنر به دلیل حضور و نقش خود در وقایع آن روز، اطلاعات مستقیمی درباره حوادث ۶ ژانویه و نیت ترامپ در سخنرانی مورد مناقشه دارند.