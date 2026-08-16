کد خبر: 1374089
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه عبری خبر داد: قمار نتانیاهو با اقتصاد اسرائیل

رسانه عبری یک رسانه عبری با اشاره به وعده‌های دروغ نتانیاهو اعلام کرد که وی بر روی اقتصاد اسرائیل قمار می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در مقاله‌ای انتقادی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو بعد از فریب بزرگش درباره کنترل گرانی امروز به شکل روز افزونی در حال چپاول بودجه به نفع نیازهای امنیتی مختلفی است که به وجود آورده است.

یهودا شارونی در مقاله خود در این رابطه نوشت: پس از آنکه بنیامین نتانیاهو این هفته فرایند تصاحب متخاصمانه فهرست لیکود برای کنست(پارلمان) را تکمیل کرد و انتخابات مقدماتی به یک نمایش مضحک تبدیل شد، نخست‌وزیر اکنون در حال حرکت به سمت مأموریت واقعاً دشوار قبضه کردن بودجه نظامی است.

احتمالاً افراد ژررف‌نگر در میان ما متوجه شده‌اند که نتانیاهو در هفته‌های اخیر صحبتی از گرانی، هزینه زندگی نکرده است: نازل‌های سوخت از پمپ‌بنزین‌ها ناپدید شده‌اند، رامی لِوی به دیدارش نرفته و فلافل‌فروشِ ریشون لتسیون(از شهرک های صهیونیست نشین) همچنان منتظر مطالبات خود از انتخابات قبلی است.

این امر قابل درک است. تا چه زمانی می‌توان واقعیت هوش مصنوعی را جعل کرد در حالی که قیمت هر لیتر بنزین از 8 شیکل فراتر رفته، سبد خرید به شکلی مبالغه‌آمیز گران است، اجاره‌بها و قیمت مسکن به طور دیوانه‌واری بالا می‌رود و کودکان خردسالی که وعده آموزش رایگان به آن‌ها داده شده بود، چند سال بعد به طور خودکار در ارتش اسرائیل جذب می‌شوند؟ نخست‌وزیر درک می‌کند که حریف گرانی هزینه زندگی مستهلک شده اسرائیلی ها نمی شود و با تمام توان روی مسائل نظامی قمار کرده است.

برچسب ها: رسانه عبری ، نتانیاهو ، اسرائیل
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