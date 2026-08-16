ادعای ضد ایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با نسبت دادن حملات به نفتکش‌های شرکت «ادنوک» امارات به ایران، این اقدام را محکوم کرد.

جوان آنلاین: دبیرخانه‌ی این شورا در ریاض اعلام کرد که جاسم محمد البدیوی آنچه "حملات مکرر ایران به نفتکش‌های شرکت «ادنوک» امارات و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادعا شده" را به‌شدت محکوم کرد.

براساس این بیانیه، البدیوی مدعی شد که این حملات، "تشدید تنش غیرقابل قبول و نقض جدی امنیت و سلامت کشتیرانی دریایی" است.

وی در ادامه ادعاهای خود مدعی شد که ایران باید فوراً همه اقدامات خصمانه و تهدید کننده امنیت و ثبات منطقه و جهان را متوقف کند.

البدیوی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست که برای توقف این اقدامات، ایران را زیر فشار بگذارند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر همبستگی کامل این شورا با امارات تأکید کرد و گفت: شورای همکاری در کنار ابوظبی ایستاده و از تمامی اقداماتی که این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت سرزمینی و منافع خود اتخاذ کند، حمایت می‌کند.