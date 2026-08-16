کد خبر: 1374087
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی

فراخوان خرید کالابرگی برای چهار گروه

کالابرگ اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ارقام ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ و قابل برداشت شد.

جوان آنلاین: بر اساس زمانبندی انجام شده برای شارژ اعتبار کالابرگ خانوارهای مشمول، امروز (یک‌شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ارقام ۳، ۴، ‌ ۵ و ۶ است شارژ شد و این خانوارها، از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد با طرح کالابرگ، ‌ امکان استفاده و خرید مایحتاج خود را دارند.

بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ارقام ۰، ۱ و ۲ است در پانزدهم هر ماه، ‌حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ارقام ۳، ۴، ۵ و ۶ است در بیست‌وپنجم هر ماه و حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ارقام ۷، ۸ و ۹ است در پنجم ماه بعد شارژ می‌شود.

خانوارهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و خانوارهای نیروهای مسلح نیز بدون توجه به رقم پایانی کد ملی، در روز پانزدهم هر ماه اعتبار کالابرگ خود را دریافت می‌کنند.

هدف وزارت تعاون از زمان‌بندی جدید انجام شده (فاصله ۱۰ روزه میان هر گروه) جلوگیری از ازدحام و ارائه خدمات بهتر توسط فروشگاه ها به خانوارها است.

سبد اقلام اختصاص یافته در طرح کالابرگ ۱۱ قلم کالای اساسی از قبیل روغن، برنج، مرغ، ماکارونی و شیر و پنیر را شامل می‌شود و صرفنظر از آن امکان خرید میوه و سبزیجات هم وجود دارد. با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در بعضی از شهرها فراهم شده و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند.

همچنین، افرادی که به دلیل قرار گرفتن در فهرست افراد غیرمقیم، کالابرگ الکترونیکی‌شان به‌صورت موقت قطع شده، در صورت تایید سکونت خود در ایران، مشمول برقراری مجدد این حمایت خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افراد برای برقراری مجدد کالابرگ خود نیازمند مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیستند و فرآیند مربوطه از طریق بررسی اطلاعات سکونت انجام خواهد شد.

اعلام شده است کالابرگ افرادی که سکونت آنها در ایران تایید شود، حداکثر تا ۵ شهریورماه مجددا برقرار خواهد شد. بنابراین افرادی که به دلیل مغایرت یا نقص اطلاعات سکونت، کالابرگ آنها تعلیق شده است، باید تا تکمیل فرآیند احراز سکونت منتظر بمانند و در صورت تأیید، اعتبار کالابرگ آنها در موعد اعلام‌شده فعال خواهد شد.

وزارت رفاه در اطلاعیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: به اطلاع آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز سکونت دریافت کردند می‌رسانیم که فقط باید دو اقدام را انجام بدهند: ابتدا با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از طریق گوشی موبایل سرپرست خانوار گزینه سه را انتخاب کرده و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و اعضای زیرمجموعه که این پیامک را دریافت کردند، تعهد نمایند که در ایران سکونت دارند، دوم اینکه به سامانه املاک و اسکان به صورت اینترنتی مراجعه کرده و سرپرست خانوار، آخرین محل سکونت خود را انتخاب و تایید کند. به محض اینکه این دو کار انجام شود، انشالله تا پنجم شهریور ماه شارژ کالا برگ مرداد ماه همه این افراد انجام خواهد شد.

برچسب ها: کالابرگ ، اعتبار کالابرگ ، ثبت‌نام کالابرگ
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