روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقام‌های اوکراین گزارش داد که این کشور به دلیل ناکامی در رهگیری موشک‌های روسیه انتشار آمار در این زمینه را متوقف کرده است.

جوان آنلاین: مقام‌های اوکراین به این روزنامه انگلیسی گفتند، کمبود رهگیرهای موشکی در این کشور به قدری شدت گرفته است که نیروی هوایی ترجیح می‌دهد آمار ناکامی در رهگیری موشک‌های روسیه را کتمان کند.

این منابع اعلام کردند که اوکراین به دلایل امنیتی و برای حفظ روحیه عمومی چنین اقدامی اتخاذ کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، آخرین باری که نیروی هوایی اوکراین آمار موشک‌های رهگیری‌شده روسی را منتشر کرد در ۸ اوت (۱۷ مرداد) بود. پیش از آن گزارش‌های صبحگاهی روزانه در مورد انواع و تعداد موشک‌ها رهیگری‌شده منتشر می‌شد.

این گزارش‌ها اکنون تنها انواع مهمات روسی را فهرست می‌کنند اما تعداد یا داده‌های مربوط به رهگیری‌های موفق را مشخص نمی‌کنند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اول اوت (دهم مرداد) اعتراف کرد که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور به دلیل کمبود موشک‌های پاتریوت قادر به رهگیری موشک‌ها نیستند.

یئور چرنیف معاون کمیته پارلمانی اوکراین در امور امنیت ملی، دفاع و اطلاعات نیز گفت که وضعیت سیستم‌های دفاع هوایی در اوکراین به بدترین نقطه از زمان آغاز درگیری در سال ۲۰۲۲ رسیده است.