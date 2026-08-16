آغاز پروازهای مسافربری میان روسیه و سوریه پس از ۱۸ ماه

جوان آنلاین: یک سخنگوی خطوط هواپیمایی سوریه به تاس گفت که اولین پروازی است که از دمشق انجام خواهد شد و در فرودگاه «شرمتیوو» مسکو به زمین خواهد نشست.

فرودگاه «شرمتیوو» نیز به خبرگزاری تاس تایید کرد که این پرواز انجام خواهد شد.

ارتباط هوایی مستقیم بین دمشق و مسکو در دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل تحولات داخلی سوریه به حالت تعلیق درآمد. پیش از آن، علاوه بر خطوط هوایی سوریه، پروازهایی به مسکو توسط یک شرکت هواپیمایی دیگر سوری به نام فلای شام نیز انجام می‌شد.

ازسرگیری پروازها میان مسکو و دمشق در حالی است که وزارت خارجه سوریه یکشنبه گذشته اعلام کرد که پس از یک سال و نیم مذاکرات فشرده، سرانجام سرنوشت دو پایگاه روسیه در حمیمیم و طرطوس مشخص و روند سازماندهی مجدد حضور نیروهای نظامی مسکو آغاز خواهد شد.

اداره رسانه‌ای وزارت خارجه سوریه گفت: طبق یک یادداشت تفاهم، روند سازماندهی مجدد حضور روسیه در سواحل سوریه آغاز خواهد شد و دولت مدیریت تاسیسات غیرنظامی، عمدتا فرودگاه حمیمیم و چهارمین اسکله تجاری در بندر طرطوس را بر عهده خواهد گرفت و به تدریج آنها را در سیستم مدیریت غیرنظامی ادغام خواهد کرد.

پایگاه دریایی طرطوس سوریه میزبان پایگاه دریایی روسیه در دریای مدیترانه و لاذقیه میزبان پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در این منطقه بوده است.

احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، بهمن ماه سال گذشته به منظور گفت و گو در مورد مسائل دو جانبه از جمله تعیین تکلیف دو پایگاه ذکر شده در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار کرد.