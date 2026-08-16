تداوم جنایات دشمن اسرائیلی بی پاسخ نخواهد ماند

جوان آنلاین: حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: صبح امروز، لبنانی‌ها با تشدید تجاوز و کشتار وحشیانه‌ای که دشمن جنایتکار صهیونیستی علیه غیرنظامیان بی‌گناه در جنوب مرتکب شده بود، از خواب بیدار شدند. خانه‌ای در حومه شهرک انصار و ساختمانی در دیر زهرانی هدف قرار گرفتند که منجر به شهادت یازده نفر، از جمله کودکان و زنان، و زخمی شدن دوازده نفر دیگر شد. در جنایتی که به سابقه طولانی دشمن در نسل کشی، ارتکاب جنایات و ریختن خون لبنانی‌ها، منفجر کردن منازل، تخریب مزارع و محو روستاها، افزوده می شود.

در این بیانیه آمده است: این تشدید اسرائیل، هدف قرار دادن غیرنظامیان و گسترش دامنه مناطق مورد هدف، نشان دهنده تمایل و اراده نخست وزیر دشمن جنایتکار، نتانیاهو، برای تشدید جنگ به منظور تقویت جایگاه سیاسی داخلی، خدمت به اهداف انتخاباتی و راضی نگه داشتن جناح راست افراطی است.

حزب الله در بیانیه خود آورده است: مسئولیت این تجاوز و نقض مداوم حاکمیت لبنان بر عهده دولت دشمن و آمریکاست که از آن حمایت و پوشش به عمل می آورد. مقامات لبنانی باید تمام راه‌های موجود را برای توقف این تجاوز بررسی کنند و علیرغم تمام جنایات و تجاوزهای دشمن و علنی کردن نیات تجاوزکارانه و توسعه طلبانه این رژیم در قبال لبنان بر روند مذاکرات مستقیم خفت بار و ارائه هدایای رایگان به دشمن اصرار نکنند.

حزب الله تاکید کرد: زمان آن رسیده است که مقامات به جای ادامه سیاست‌هایی که ناتوانی آنها را در محافظت از لبنان و مردمش ثابت شده است، یک بازنگری جامع از موضع خود برای محافظت از حاکمیت و حقوق لبنان انجام دهند. آنها باید موضعی میهن‌پرستانه، شجاعانه و مسئولانه اتخاذ کنند، از دنبال کردن مذاکراتی که آمریکایی‌ها آنها را به آن می‌کشانند، دست بردارند و بدانند که تکیه بر تضمین‌ها و میانجیگری آمریکا یک طرح شکست‌خورده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: آمریکایی‌ها با دشمن اسرائیلی در جنایات و کشتارهایش علیه لبنان همدست هستند. موضع گیری گستاخانه، وقیح و باج گیرانه سفیر آمریکا در لبنان که خواستار تسلیم سلاح‌ مقاومت شد در حالی که باید دشمن اسرائیلی را برای خروج از مناطق تحت اشغالش در لبنان زیر فشار بگذارد، تاکیدی بر آن است که آنچه آمریکا به دنبالش است در راستای منافع دشمن اسرائیلی و امنیت این رژیم و علیه حاکمیت لبنان و مردم آن است.

حزب الله تاکید کرد: همه لبنانی‌ها و همه طیف های آن، باید متوجه خطرناک بودن رویکردی شوند که این دولت در قبال لبنان، وحدت و امنیت و استقلالش در پیش گرفته است.

در بیانیه حزب الله آمده است: دشمن اسرائیلی باید بداند که حملات و تجاوزات و تحرکاتش برای ایجاد واقعیت انجام شده، نمی تواند ادامه یابد و با پاسخی مناسب در دفاع از لبنان، مردم، حاکمیت و کرامت ملی آن روبرو خواهد شد.