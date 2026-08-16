انفجارهای مهیب پایتخت اوکراین را لرزاند

جوان آنلاین: رسانه های اوکراینی از وقوع انفجارهای قدرتمند در کی یف پایتخت این کشور بعد از صدور هشدار حمله هوایی خبر دادند.

این رسانه ها تاکید کردند که انفجارهای مهیبی کی یف را به لرزه درآورد.

همچنین جریان برق در برخی مناطق کی یف به محض شنیده شدن صدای انفجارهای مذکور قطع شد.

هنوز بیانیه ای از سوی اوکراین در خصوص حجم ویرانی های برجای مانده منتشر نشده است.

روز گذشته روزنامه گاردین گزارش داد که کشورهای عضو ناتو به شدت در حمایت از اوکراین شکست خورده و این کشور را بدون تجهیزات دفاعی لازم رها کرده اند. این کشورها نمی توانند نیازهای شدید کی یف را به موشک های پاتریوت تأمین کنند.